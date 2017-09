Imágenes y palabras

¿Qué es lo que recuerda más, una frase, una caricia o una imagen? Un pintor, fotógrafo, diseñador dirá de inmediato lo que ya es trillado: “una imagen vale más que mil palabras”, y los apasionados de las voces defenderán los signos, significados y significantes, el lenguaje que ha perdurado siglos. Como siempre los extremos nos aniquilan: lo tajante, azul o negro, democracia o comunismo, pequeños contra grandes, no hay otra cosa. La verdad que cada uno posee y desea defender, debates infinitos que finalmente llevan a discusiones, enemistades, guerras por el simple hecho de no pensar igual. ¿A dónde irán nuestros murmullos? ¿A dónde la rabia contenida de no ser escuchados? Qué bien que existen ideas contrarias para ampliar un horizonte, no para imponer; qué bien que se practique la tolerancia, el respeto. Pienso en Robert Art, lo difícil que fue su camino de escritura, Vicent Van Gogh que tuvo la fortuna de tener a su hermano Theo y continuar con sus ideas, ahora que escucho a Olivia Gorra y a James Demsterme emociona su historia, su caminar a esa gloria mundial y digo que bella música mexicana. La ignorancia es un extremo muy doloroso, la soberbia, la intolerancia. Sobre todo cuando se encuentran del lado de no poder miran más que su universo, haciendo muy ancha la franja que niega reconocer logros de una comunidad diversa, distinta; por no abrirse y escuchar otras ideas. Recuerdo cuando teníamos un director del ITCA que fundó festivales de jazz, de piano; que venían operas, ballet de Londres, festivales de la palabra y siempre, los amigos que hacíamos en la fila para encontrar un lugar -sin la altanería-, para compartir la felicidad del alma que sólo se regocija con lo bello y lo grandioso. El arte nos da la posibilidad de reconocernos, nos hace mirar detenidos en las palabras, sentir en la imágenes, convertir, transformar en palabra lo inasible. Hoy que llora nuestra nación, es momento para unir los extremos y hacer algo más revelador y único. Vi a mis alumnas escribir mensajes de aliento en cada lata, en cada papel, en medicinas, que llevaron para los damnificados; juntas escribimos versos no para transcender, sino para consolar. Ojalá que se expandan esas voces… Feliz domingo. Carpe diem.