¿Es la vida un instante fugaz? Tomo el fósforo escucho el chas que raspa y hace nacer el fuego azul. La llama crece y se torna amarilla. Siento en mis dedos su calor. El fuego se consume y la cerilla cae. Un día te dicen que María está embarazada, al poco tiempo es el bautismo del niño, luego su piñata, y así, como perlas engarzadas, acontecimiento de los días, momentos que forman un año más, y en ese mar la nostalgia aparece inevitablemente. ¿Cuántos amaneceres nos mostraron la esperanza? ¿supimos verlos, sentir su calor, la sonrisa de un nuevo día? En la casa de mi tía había una mesa de ajedrez las piezas talladas en hueso sobre madera, eran grandes, tienen el rostro pintado a mano. Cuando era niña me sentaba en su salita a jugar sola, antes de morir, le dijo a mi prima ¿Dónde está ese juego? Le pedí me lo diera. Ahora está ahí esperando una nueva partida, el tiempo avanza líquidamente, despierto hoy, y al instante tiembla la tierra, aviva el caos y la desolación cayendo sobre un pueblo, así, suena el teléfono, te dicen tu hermano está hospitalizado, y a los días no volviste hablar con él, sus sueños se fueron a otro sitio. Cada año mi madre pone su Nacimiento de barro con piezas que tienen más de setenta años, y puedes sentir que hay un motivo de celebración a pesar de las pérdidas, y escribo… Errante vagabundo busco/ el zen en la otra orilla/ un centro mágico/ la piedra filosofal / un gurú espiritual/ el chamán que diga mi nombre/ que me lleve a su centro/ que revele mi rostro / busco afuera dentro de libros/ busco / errante vagabundo sin detenerme/ a mirar mi centro/ luz cristalina/ despejar el vaho/ mirar/ el rostro de mi corazón/. ¿Las luces de las estrellas son nuestras muertes que nos miran con su amor? Aquieta un poco tus ansias, rompe la piñata con fuerza, abraza la vida y escucha la voz amorosa del redentor «Yo te volveré a conquistar, te llevaré al desierto y allí te hablaré de Amor» En las tinieblas, en la oscuridad, en el pantano, Él nos cobija con su profundo Amor… Gracias por su lectura, que vuestra vida brille intensa y que renazca la esperanza de un nuevo amanecer… ¡Feliz Navidad! Carpediem.