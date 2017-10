Cine y Literatura

¿Cómo sobrevive un ser humano cuando se le patean sus más íntimas certezas? Es una pregunta que Elena Poniatowska plantea en su Prólogo de Cartas a Ricardo, de Rosario Castellanos; es tan sólo ventana para filtrar el sinfín de revelaciones, en epístolas donde Rosario abre su intimidad al amor, al hombre, al deseo, a la libertad… El destinatario: Ricardo Guerra, Cómo era él y cómo era ella, más allá de encontrar a la poeta, ensayista y novelista, a la Indigenista, a la feminista, a la maestra, nos llevan esas cartas al mundo de la mujer enamorada, celosa, divertida, y también a la maravilla que ofrece un Valium para encontrar tranquilidad. Dice Natalia Beristain que su película “Los Adioses” presentada en el Festival Internacional de Cine de Morelia, basa su investigación en ese libro, porque encontró tangible a una figura poderosa de la escritura y también a una mujer fallida y agrega como “yo”. ¿Ese “yo” acaso no es un espejo de muchas mujeres? La película es sobre la vida de Rosario Castellanos; la joven cineasta fue en busca de los personajes que le hablaran de Chayito, como le decía Jaime Sabines, y entrevistó a Luis Villoro, Elena Poniatowska, Dolores Castro para ampliar el lado humano con otros referentes. El arte promueve más arte, la influencia de un texto, de una vida, de una imagen trasciende a otros ojos, el vehículo puede ser una película con ella se abre la posibilidad de ir a las novelas de Rosario Castellanos, entonces cada lector construirá su propia imagen de los personajes que ella ha moldeado, encontrará un México diferente, con su ironía humaniza y desmitifica mitos. Recuerdo que una noche donde los malos pensamientos me invadían y la tristeza juntaba el cielo con el suelo en un hotel de ciudad Victoria cuando no había balazos y podía ir manejando sola y admirar la belleza de la naturaleza en su magnitud, allá en esa noche de espinas leí BalúnCanán de Rosario Castellanos. Leer te la posibilidad de crear otros mundos como de películas. Feliz Domingo Carpe Diem.