Artista o artesano

¿Es la niñez barro que nutre el destino del hombre? Estoy en el semáforo esperando el siga, hay una mujer con su falda de lana bordada, trae sobre su espalda a su pequeño hijo enredado en un rebozo, se acerca a pedir monedas con un bote, siento la asfixia, sino fuera porque veo su piernita moverse, pensaría que es un muñeco que utiliza para manipular la limosna. Qué importa eso, me digo, ¿no puedes mirar quinientos años de abandono? El mismo desamparo que padecieron Soledad y Dolores las protagonistas de «La Carne» última novela de Rosa Montero, sólo que a ellas las encerraban en el closet, hasta que un día su padre las subió a un carrusel para dejarlas entre los giros y no volver más. Dolores enloqueció por Amor. Soledad organiza una exposición de escritores malditos, en la Biblioteca Nacional. La intertextualidad brota como manantial, te abre las arterias para llevarte a la vida y obras de Thomas Mann, Burroughs, Josefina Aznárez, Guy de Maupassant… hay escenas paralelas entre la organización del trabajo de Soledad y la relación con un gigoló, los nombres de sus protagonistas simbolizan también un destierro. A la manera de Borges, Rosa Montero escritora aparece como personaje. Y durante toda la novela están las frases irónicas, reveladoras, realistas que forman parte de su estilo literario «La existencia misma es un viaje. No hay familia sin un monstruo. La vida es una aventura que siempre acaba mal porque termina con la muerte. Esa maldita ladrona que es la edad. Esa jugadora cruel que es la vida. El Amor moviliza las voluntades, desordena el mundo. El destino es tan cruel como el gato que juega con el ratón antes de devorarlo» La Carne, desde el título va marcando una frontera entre el deseo como apetito carnal, y el deber ser. Muy lejano al erotismo. Los personajes sufren abandono desde la niñez y sus relaciones son inestables, carcomidas, tortuosas.Aparentar amor, cubrir las apariencias con maquillaje, pagar la belleza con la compañía sólo va llenando el espacio de vacío existencial. Rosa Montero otra vez me conquistó. El Amor puede enloquecer, bendita locura que ilumina a la humanidad. Leer abre arterias, es peligroso para las buenas conciencias, y necesario para la vida. Carpe diem.