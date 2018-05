Aprendiz y maestro

¿Cuál es la frontera entre enseñar y aprender? Ernesto el jardinero me dice que el pasto necesita fertilizante triple 17, la doctora Rosa Cuellar que debo seguir un tratamiento de vitaminas, mi mamá que vaya a Nueva York, las amigas me preguntan que cuál autor prefiero, los alumnos llegan con ojos desorbitados porque le gané una partida de ajedrez a Jasón y no precisamente el que busca el vellocino de oro, así todo un día de dimes y sorpresas como en un partido de pingpong uno lanza y otro responde. A veces caminamos con tenis, otra mañana con zapatos o con huaraches y salimos a respirar el mundo a la manera de Whitman, es saludable, necesario dejar que el fuego de lo desconocido nos llene de luz, así confirmaremos que somos un grano de mostaza y que ignoramos mucho más de lo que sabemos. La soberbia a los poderosos les impide mirar con profundidad. Cuando vi una foto de Paco Ignacio Taibo II con una camiseta que decía menos Paz y más Revueltas, reí de la creatividad y la utilización de los contextos literarios, esa agilidad para armar frases al vuelo, a mover las conciencias a jugar con las palabras hace divertida una situación, se va al nivel ideológico cuando se logra un diálogo vivo con aquello que se está leyendo y transciende la situación con el lenguaje, en cambio los que sólo leen letras se quedan al margen al nivel de información. Leen denotativamente, lo literal: piedra, luna, etc., pero si buscan un significado connotativo enlazando ideas, situaciones, valoraciones, recuerdos su banco de neuronas crece. Así va nuestra bolsa de lecturas llenándose de un sinfín de relaciones que nos hacen la vida más ligera. Leímos en clase con adolescentes, el cuento epónimo «Dormir en Tierra» de José Revueltas, veía las caras de los alumnos por las descripciones que se hacen de la miseria humana y al final el debate sobre si era bueno o malo el personaje que parecía una bestia, ejercicios para reflexionar, ambos aprendemos reafirmando a Whitman «soy aprendiz del más ingenuo y maestro del más avispado» Gracias a mis maestros, en especial a Juan Jesús Aguilar por darle sentido a la vida. Carpe diem.