No son tres, somos todos. ¿Otro crimen que pasará al olvido?

El caso de los tres estudiantes de cine ejecutados hace un par de semanas nos conmovió a todos. ¿Cómo no sentir una profunda tristeza? Les esperaban años felices.

Pero, una sociedad que no aprende de sus errores y tragedias está condenada a padecerlos de nuevo. La pregunta qué debemos hacernos ahora es, ¿qué hacer para que esto no se repita? Si este fuera un país avanzado, el secretario de gobernación tendría que estar presentando públicamente un plan para que éstos hechos nunca más vuelvan a repetirse. Ni un solo joven más desaparecido.

Es urgente que obliguemos a las autoridades a reaccionar. No podemos permitir que todo siga igual. Si alguien está pensando que a partir de algunos meses habrá de facto un nuevo gobierno estatal y que hasta entonces se podrán echar a andar nuevas políticas públicas, lo que hace es postergar riesgosamente una cirugía urgente. No es posible que el cambio de gobierno implique la parálisis de la agenda estatal y nacional. En el Reino Unido el cambio de gobierno se realiza en ¡un día! El gobernador electo en Jalisco entrará en funciones el 6 de diciembre de 2018. Es absurdo esperar hasta entonces para empezar a hacer cambios.

Desde luego que un plan profundo que modifique significativamente el estado de violencia requiere de una política de seguridad diferente, pero no sólo es la policía la que debe cambiar. La cura debe plantearse en muchos terrenos. La criminalidad y la violencia han anidado en el tejido social, en la economía y en la política. Las raíces de los hechos trágicos se encuentran en muchas capas del subsuelo, por ello se requiere de una lucha integral. Es iluso imaginar que la creación de una fiscalía o el nombramiento de una “comisión especial” sean la solución inmediata y definitiva al problema de violencia y criminalidad que estamos viviendo.

Entre las medidas que debemos implementar con urgencia se encuentra el fomento a una cultura de legalidad que destierre de una vez por todas lo que está podrido en nuestra comunidad. Es imprescindible emprender una campaña que contribuya a fortalecer los valores de honestidad, rectitud y respeto a las normas. Hay que recuperar el sentido de lo correcto y hacer que los caminos del mal se vuelvan intransitables. La idea de que “el que no transa no avanza” debe dejar su lugar a un horizonte en que el “Yo legal, tú legal, todos legales” se convierta en la verdadera brújula social.

Hay quien piensa que las campañas publicitarias no sirven de nada, pero eso no es así. Hace algunos años la mayoría de los automovilistas no respetaban los lugares de estacionamiento reservados para personas con capacidades diferentes, y ahora, aunque todavía existe el sujeto que parece no importarle, buena parte de los conductores lo hace. “Ponte en sus zapatos y no en su lugar” fue una campaña exitosa. Algo similar se puede decir sobre las campañas que promovieron el uso del cinturón de seguridad.

Pero, no solo es importante una campaña así, la cultura de la legalidad debe ser parte del programa formativo de todos los niveles educativos. Debemos crear una estructura para enseñar a la gente las normas y las leyes y generar la voluntad para respetarlas. El grado de barbarie que hemos alcanzado es porque muchos han dejado de reconocer en el otro la dignidad humana y su carácter de inviolable. Pero, esto es condición no sólo del reconocimiento de los derechos humanos, sino de la vida en sociedad.

Hay que estar conscientes que la cultura de legalidad aporta enormes beneficios a una sociedad, pues es la base para tener una ciudad segura. Esta forma de cultura promueve el trato respetuoso y la condena a los actos ilegales.

En una cultura de legalidad las personas comparten la creencia que cada uno tiene la responsabilidad individual de ayudar a construir y mantener una sociedad con un Estado de derecho, es decir, un Estado que se rige por leyes.

La cultura de legalidad crea una especie de presión social que previene los actos delictivos, pues el que intenta cometer una falta está consciente de que se topará con el repudio de sus familiares y amigos. Los demás son los ojos que nos vigilan y nos invitan a permanecer en el camino de lo correcto.

Claro, que todo esto funciona si el Estado cumple con su obligación de ejercer justicia, de sancionar a los responsables de las acciones delictivas.

El fomento de la cultura de la legalidad no debe interpretarse como una cura sustituta al trabajo que debe emprender el Estado. La Fiscalía de Desaparecidos debe cumplir con su trabajo y dar respuesta a todos aquellos que buscan a sus familiares.

Pero, como dice Paolo Flores, “una política de legalidad es hoy la más radical de las revoluciones posibles, además de la primera de las revoluciones deseables”.