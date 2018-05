La Tremenda Corte

:: Hacer leña de la candidatura caída

Apenas trascendió la decisión de Margarita Zavala de declinar en su aspiración presidencial, y para pronto otros candidatos y sus equipos se volcaron a reconocerle su trabajo y trayectoria, como con ganas de verse como muy buena gente y cachar a sus simpatizantes. En Jalisco, la salida de Zavala de la contienda podría representar un cambio importante, porque la ex primera dama contaba con el respaldo de algunos personajes panistas como el ex gobernador Alberto Cárdenas, el ex dirigente estatal y ex senador Tarcisio Rodríguez, algunos ex emilistas y otros panistas de viejo cuño. Así que ahora todos ellos podrán sumarse a la propuesta que mejor consideren, con la posibilidad de sí representar algunos puntitos porcentuales en la elección, al menos en la votación presidencial en Jalisco.

:: Avanza debate ciudadano

Un grupo de cúpulas empresariales, como Coparmex, Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Cámara de Comercio, pero también universidades privadas como Iteso, Tec de Monterrey, Univa, UP, así como Jalisco Cómo Vamos y colectivos sociales entre muchos otros, están convocando a los candidatos a la gubernatura a un debate ciudadano, que, a diferencia del registrado el domingo pasado, en este, representantes sociales podrán cuestionar y rebatir a los políticos de manera presencial, pero también habrá cuestionamientos vía redes sociales. Los organizadores están muy satisfechos porque, a una semana de que se realice, ya les habían confirmado seis de siete aspirantes –no dijeron quién faltaba-, por lo que esperan que sea un ejercicio de verdad democrático, participativo y sin descafeinar. Los ejes del encuentro serán: Gobierno eficiente y combate a la corrupción; seguridad, justicia y paz; desarrollo social.; competitividad y desarrollo económico, así como desarrollo sostenible.

:: Castro y daños colaterales

Luego del debate del domingo y seguramente presionado por los resultados de las últimas encuestas, el candidato priista Miguel Castro realizó cambios en su equipo de comunicación. Lo singular es que el movimiento provocó una carambola que terminó en Morena: Abel Hernández, quien estaba al frente del área de prensa del priista, fue enviado al PRI Jalisco, y en su lugar fue nombrada Dolores Reséndiz -quien había colaborado con Castro en la Secretaría de Desarrollo e Integración Social-. Lo singular es que un colaborador de Hernández, Rafael Mayorga, también cambió de aires y pasó a la jefatura de atención de medios ¡pero del candidato de Morena, Carlos Lomelí! Si bien se puede entender que todos ellos brindan servicios profesionales, en estos tiempos cualquier movimiento de estos se presta a chunga.

:: Contra ‘gasolinazo’

Los aspirantes al senado por Movimiento Ciudadano andan ofreciendo que, de ganar, impulsarán meter reversa al gasolinazo. Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo dicen que de ocupar sendos escaños, lo primero que promoverán es una reforma sobre el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), con el fin de que sea menor su impacto en el precio de los combustibles.

