La tremenda corte

:: Corren en Tlajomulco a morenista

Como si el municipio de Tlajomulco de Zúñiga no tuviera suficientes problemas en lo que tiene que ver con el servicio de agua potable, el secretario del Ayuntamiento, Erik Tapia, despidió al titular de la dependencia, Rafael Cervantes. Su pecado: al director de Agua del municipio se le ocurrió pararse el domingo en un evento de Morena en el que estuvo el candidato a munícipe, Miguel León Corrales. Los allegados al alcalde con licencia, Alberto Uribe –quien se pasó recientemente de Movimiento Ciudadano a Morena- consideraron esto como una “cacería política”, pues señalan que no se ha actuado igual contra servidores públicos del municipio que acuden cada fin de semana en la pega de calcas y reparto de propaganda del candidato a alcalde de MC, Salvador Zamora, los cuales hasta el momento no han tenido ningún inconveniente y siguen trabajando sin que nadie les llame la atención.

:: Almaguer atrapa rateros... en videojuego

Los estrategas del candidato priista a Guadalajara, Eduardo Almaguer, se quebraron la cabeza para generar una idea con la cual pudieran acercarse a la población juvenil del municipio y el resultado fue… hacer un videojuego. Así, las huestes del ex fiscal lanzaron “Lalo salva a la ciudad”, donde un monito que representa al priista camina indefinidamente por una misma calle –no se complicaron mucho sus creadores- en donde se ve un entorno deteriorado y el jugador gana puntos dando click a la pantalla, sin ninguna dificultad. Segundos después se tiene que atrapar a un delincuente, también dando click, y ya.

:: Zapopan: De los tribunales ¡a la campaña!

La campaña por la presidencia municipal de Zapopan pareciera el desahogo de diligencias de los múltiples pleitos previos entre el alcalde –ahora de licencia- Pablo Lemus, y el dirigente del Parlamento de Colonias –ahora candidato por el Partido Verde- Alejandro Cárdenas. Previamente, ambos personajes se acusaron mutuamente por asuntos de desarrollo urbano e inmobiliario en el municipio que los llevó a presentar, desde denuncias penales, hasta quejas en Derechos Humanos, la solicitud de Amparos y demás recursos legales, y ayer discutieron, aunque a distancia. Cárdenas acusó que la corrupción y la impunidad caracterizaron la gestión de Lemus, y cuando le preguntaron después al emecista al respecto, Lemus dijo que no le respondería a alguien que solo se dedica a criticar y que no propone. ¿Para cuándo el próximo careo?

:: Presumen a Macedonio

El diputado federal emecista, Macedonio Tamez, anda que pone huevo porque fue nombrado secretario de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en sustitución de la senadora perredista Angélica de la Peña. El equipo del ex alcalde zapopano considera que esta consideración al médico es en reconocimiento a su trabajo legislativo en el que ha abordado asuntos de seguridad pública, de derechos de los policías, conservación de áreas naturales y quitar privilegios a los políticos profesionales.

