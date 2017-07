La Tremenda Corte

:: De Periférico a plazoleta

No sólo en la capital del estado, sino también en Zapopan hay muestras de la buena relación que sostienen políticos de Movimiento Ciudadano con la Universidad de Guadalajara. Hoy se presentará el proyecto del Viaducto Belenes, impulsado por los Leones Negros para todo el complejo del Centro Cultural Universitario, y al que se ha sumado el Ayuntamiento naranja que preside Pablo Lemus, y de manera colateral el estado. La UdeG adelantó que considera crear dos plazoletas, una sobre lo que ahora ocupa el Periférico norte entre el CUCEA y la Biblioteca del Estado, y otra frente al nuevo CUCSH, para lo que se construirá un paso a desnivel en todo ese tramo para los automotores. También se harán adecuaciones a vialidades de la zona. Ya veremos y comentaremos.

Tras la renuncia de Ricardo Gutiérrez Padilla a la dirección del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), esta tarde asumirá el cargo su relevo, Mario Ramón Silva Rodríguez, hasta ayer director de Proyectos de Movilidad y Transporte en el Ayuntamiento de Guadalajara. El joven con doctorado en educación se ha formado en los últimos años en áreas de movilidad sustentable y gobernanza ambiental, entre otros temas. El perfil parece ser adecuado para el puesto, lo que sí queda claro también es que la dirección del Imeplan parece ser cuota inamovible del alcalde tapatío, Enrique Alfaro, quien, fue por todos sabidos, fue quien impulsó la llegada, primero, de Gutiérrez Padilla, y ahora de Silva. Lo que habrá que esperar de este cambio es, en gran medida, un empuje a proyectos de desarrollo urbano con un profundo sentido social, lo que, seguramente, podría provocar escozor en algunos sectores económicos.

El Seguro Social es una institución de grandes contrastes. Así como tiene en su haber un gran número de quejas, también tiene muchas acciones dignas de aplaudirse, y entre ellas está su representación en Jalisco, pues el delegado Marcelo Castillero Manzano y su jefe de Prestaciones, Jesús González Izquierdo, están impulsado programas para mejorar la calidad del servicio que empieza a dar frutos.

Desde hace poco más de un año el gobierno estatal acogió como eslogan oficial la frase “Jalisco, Capital de la Innovación”, y si bien se han apoyado varios proyectos en esa línea, en el día día hay un par de ejemplos que no abonan a la causa. Por ejemplo, a los habitantes y turistas de Puerto Vallarta se les ha negado la posibilidad de que opere con normalidad la plataforma Uber, ante la cerrazón y bloqueo de líderes sindicales y gremios de taxistas que se oponen a un avance que viene a ofrecer nuevas alternativas al público. Y ahora hay el peligro de que el estado le retire la operación del sistema de cámaras y radares a una empresa mexicana de tecnología, Autotraffic, por un manejo inadecuado de la inconformidad social de parte del aparato de gobierno. Si hay algo que no esté funcionando que se corrija, pero no se cierre la puerta a los avances que en teoría se estimulan en eventos como el Campus Party. Y eso que somos la capital de la innovación, que si fuéramos dinosáuricos y anacrónicos, imagínese.

