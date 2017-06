La Tremenda Corte

:: Retoman acuerdo; va Cantero

Si no hay sorpresas de última hora, hoy será votada Cynthia Patricia Cantero Pacheco para un periodo más al frente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (el ITEI para los amigos). Cuentan que aunque estuvo en peligro durante casi una semana, tanto los diputados del PRI y los de Movimiento Ciudadano finalmente sí honrarán un acuerdo político tomado desde hace tiempo para que repita en el cargo la actual titular del organismo. Pero, ojo, su permanencia estuvo en peligro tras los fuertes encontronazos de las semanas pasadas entre el gobierno estatal y líderes emecistas, sobre el tema de la autonomía a la Fiscalía general y en el de la reforma electoral conocida como #SinVotosNoHayDinero. Dicen que en las últimas horas se serenaron los líderes de los bandos, por un lado el gobernador Aristóteles Sandoval y por el otro el alcalde Enrique Alfaro, y podría confirmarse hoy la ratificación de Cantero. Ya falta poquito para verlo.

:: ‘¡No al reparto de cuotas!’

Por cierto, en medio de las últimas negociaciones para definir al próximo titular del ITEI, el Consejo Consultivo de ese organismo lanzó un llamado a los diputados locales para que no se vayan a ir por el camino fácil de repartirse tajadas políticas. “Coincidimos con el reclamo social de rechazo a las cuotas partidistas”, expusieron en una carta abierta dirigida al Congreso local. Quienes integran este Consejo son ciudadanos conocedores de la transparencia, por lo que pidieron que los diputados consideren el análisis que ellos hicieron de cada uno de los interesados para que se elija el mejor perfil. Esperemos que así sea.

:: Más de éstas…

Hoy se presentará la nueva asociación civil denominada Encuentra-T Jalisco, que tiene cualidades distintas a otras. María José Dipp es la presidenta y fundadora (nieta del fallecido empresario Jorge Dipp), de este proyecto que empezó hace casi 18 meses. Lo singular es que esta AC desarrolla programas para fortalecer la calidad educativa, reducir el bullying, combatir la obesidad y diabetes infantil y mejorar la infraestructura de los planteles y sus alrededores, y es la única que, a partir del próximo ciclo escolar, podrá operar en 55 escuelas públicas asentadas, en su mayoría, en el municipio de Guadalajara. Sus integrantes esperan atender en esta primera etapa unos 56 mil niños de manera directa, pero sus beneficios serán también para sus familias. Muy buena iniciativa.

:: ‘Pasito a pasito’…

Calladito, calladito, sin hacer mucho ruido, el titular de la nueva Agencia Metropolitana de Seguridad empieza a tender puentes y acordar con algunos de los grupos con los que los políticos de Movimiento Ciudadano habían tenido conflictos o simplemente no había muy buena comunicación. Y como muestra está que el titular de la Agencia, Marco Valerio Pérez, firmó un convenio con la Universidad de Guadalajara para que ésta forme parte del laboratorio de seguridad que se pretende crear en la ciudad. No se sabe si el ex regidor haga por cuenta propia este trabajo político o sea un emisario de los emecistas, pero esperemos que no le pase como a Ricardo Gutiérrez Padilla, que en una de esas le gane el ímpetu de anunciar alguna aspiración, aunque en redes sociales ya hay quienes lo candidatean para buscar Guadalajara en el 2018.

* * *

Para escuchar...

