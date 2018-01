La Tremenda Corte

:: Hay cambios en la Sagarpa

Donde habrá cambios este viernes es en la Delegación Jalisco de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Hoy tomará posesión de esa oficina Jaime de la Mora Razura como nuevo delegado en sustitución de Javier Guízar Macías. El acto será presidido por el coordinador de delegaciones de la Sagarpa y ex presidente municipal de Guadalajara, Ramiro Hernández García. Hay que recordar que Guízar Macías renunció recientemente para incorporarse a la estructura de uno de los tres principales sectores del tricolor, el campesino, en la Confederación Nacional Campesina. El ex delegado, originario de Ahualulco de Mercado, estará enfocado en apoyar el activismo electoral de la CNC, en particular la del precandidato presidencial del tricolor, José Antonio Meade, y de los abanderados cenecistas que sean postulados por el PRI, según trascendió.

:: Lo pusieron a pensar

Que quien anda deshojando la margarita en temas electorales es el presidente estatal del Partido Encuentro Social (PRES), Gonzalo Moreno, quien aspira a representar a su partido en el distrito 6, de Zapopan, del cual ya ha sido representante en dos ocasiones, aunque ya le hicieron una oferta formal para contender como candidato a la presidencia municipal de Zapopan, su municipio natal y el cual ha procurado desde que militaba en el PRI. ¿Será melón? ¿Será sandía?

:: Una foto... ¿comprometedora?

El ex dirigente de Unión Revolucionaria del PRI y actual delegado de la CTM en Tlajomulco de Zúñiga, Armando Villegas, se tomó una fotografía mostrando el pulgar –como en señal de aprobación- con Salvador Zamora, precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de esa demarcación, la cual se compartió en redes sociales, pero aclaró el priista–no se vaya a pensar mal- que fue una simple foto de amigos. Qué bueno que lo aclara, porque cualquiera hubiera pensado que Zamora declinó en su favor ¿verdad… que no?

:: Reacciona la Fiscalía

Vecinos de la zona del Cerro del Cuatro, en Tlaquepaque, aseguran que a media semana estuvieron por la zona elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), para indagar la denuncia de invasiones por parte de particulares, los cuales habrían reaccionado apenas a la queja pública por inacción que hizo la regidora verde, Daniela Chávez, por este asunto que afecta al patrimonio municipal. El Ayuntamiento había autorizado a la Sindicatura a que interpusiera un juicio de garantías en contra de la inacción de la Fiscalía luego de 15 meses en los que los invasores del llamado parque central o Metropolitano Cerro del Cuatro.

* * *

Para escuchar

La pregunta del día

¿Está de acuerdo con que se despenalice la mariguana en zonas turísticas de México?

