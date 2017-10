La Tremenda Corte

:: Jaliscienses con Margarita

Como lo había anunciado su equipo, Margarita Zavala formalizó su aspiración a ser candidata independiente (¿o sin partido?) a la presidencia de la República. Acudió al Instituto Nacional Electoral a formalizar su interés por escrito, por lo que ahora viene la etapa en la que debe reunir al menos 866 mil 593 firmas de apoyo para poder ser considerada como candidata, y para pronto hubo panistas jaliscienses que se dijeron listos para apoyarla, entre ellos el ex gobernador Alberto Cárdenas Jiménez. A través de sus redes sociales, el primer mandatario estatal albiazul escribió: “Ahora VAMOS por ese millón de firmas @Mzavalagc #Mz2018 México necesita de políticos honestos, firmes, decididos y comprometidos, como TU”. También apoya esta aspiración el ex gobernador Emilio González Márquez.

:: Que le abran la puerta

Por cierto, en su visita de ayer a Guadalajara, otro aspirante presidencial pero del PAN, Rafael Moreno Valle, dijo que el frente opositor no debe cerrarle la puerta a Margarita Zavala, pero tampoco a Jaime Rodríguez El Bronco o a Miguel Ángel Mancera, para que se postule al más rentable. Esto deja entrever que el poblano estaría tirándole a la grande, pero posiblemente admitiendo implícitamente que no sería él el ganador, pues es cierto que Moreno Valle se anda moviendo del tingo al tango, pero no se ve que su precampaña haya levantado entre el panismo, como por ejemplo en Jalisco donde no se han visto liderazgos locales importantes comprometidos con su causa.

:: Piden muchos ‘milagros bien difíciles’

El balance (no) oficial de la Romería arroja un saldo de muuuchas mandas prometidas si en el próximo año se cumplen algunos milagritos. Cierto mandatario estatal podría haber ofrecido ir de rodillas si termina el sexenio sin problemas y con algún huesito en la bolsa; un alcalde metropolitano lo mismo si se le venden rápido todos los predios posibles para obtener recursos para cierta campaña; o conocido fiscal que quiere que su perrita “Foxy” sea la primera can del estado el próximo sexenio; un secretario de salubridad que quiere ser vecino de la Basílica, mientras otros dos alcaldes naranjas que seguramente pedirían que no cambie nada y sigan en su misma chamba... los próximos tres años. Ya veremos en un año si hay materia para pagar estas posibles mandas si se cumplieron algunos de estos ¿buenos? propósitos.

:: Ignoran olímpicamente a los huicholes

Pocas veces la comunidad wixárica ha alzado la voz, como ahora, a un Poder Ejecutivo estatal al que le piden la escuche y atienda. Desde hace semanas que la comunidad indígena de Santa Catarina Cuexcomatitlán reclama la asistencia del gobernador en la sierra norte de Jalisco, pues no ha sido atendida por funcionarios de primer nivel a los cuales han invitado para abordar desde problemas de salud hasta agrarios en la región. El asunto es que han ido tomando medidas para presionar que los atiendan, como el suspender clases en planteles de la región y ahora con el bloqueo de caminos en Tuapurie, y no se ve que del gobierno estatal vayan a mandar alguna delegación de buen nivel a platicar con los huicholes.

