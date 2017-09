La Tremenda Corte

:: Hacen ‘cumbre’ aspirantes priistas

En el PRI aún no hay convocatorias para postular candidatos, pero algunos tiradores ya están buscando acuerdos entre ellos sobre el cómo sobrellevar la fiesta, y unos de éstos son los aspirantes a la Presidencia Municipal de Zapopan. Se espera que esta mañana se reúnan en un restaurante del centro de la ex Villa Maicera el senador Jesús Casillas, el regidor Salvador Rizo, el ex dirigente Abel Salgado, el secretario de Salud, Antonio Cruces, el ex diputado Jaime Prieto y Enrique Torres. Parecen muchos tiradores, pero seguramente no son todos, pues Zapopan se ha vuelto uno de los más apetitosos para los políticos de todos los partidos. Ya veremos si aumenta la lista.

:: Regala su sueldo sin tanta alharaca

En medio de la discusión de si los partidos políticos deben renunciar a sus prerrogativas o si se les debe de retirar el financiamiento público, el alcalde de Poncitlán, Juan Carlos Montes, está haciendo algo similar. Cuentan que desde que comenzó su mandato ha destinado el importe de su sueldo a la rehabilitación de escuelas en su municipio. El casi millón de pesos, que es el acumulado de estos dos años, los ha aportado a un programa tripartita en el que aportan recursos el edil, la Secretaría de Educación que encabeza Francisco Ayón, y los padres de familia de los planteles. Esto demuestra que se puede discutir menos y, calladamente, colaborar a una buena causa, que de paso, sirve a mejorar la educación en Jalisco.

:: Otra vez ‘plantan’ a los wixárikas

La comunidad indígena de Santa Catarina Cuexcomatitlán (Tuapurie) se quedó esperando, otra vez, a funcionarios estatales. Habían convocado al gobernador Aristóteles Sandoval para ayer, para expresarle una serie de problemas y carencias que tienen luego que ya los habían desairado representantes de las secretarías de Desarrollo e Integración Social; de Desarrollo Rural, de Educación, DIF y hasta de Sedesol. Solamente llegaron funcionarios de la Comisión de Asuntos Indígenas del estado. Cuentan que estaba muy puesto para acudir a la cita de ayer el titular de Sedis, Miguel Castro Reinoso, pero no lo dejaron volar por malas condiciones climáticas. Por lo pronto, los líderes de los wixárikas de Tuapurie adelantaron que harán un reclamo público a las autoridades.

:: ¡‘Fuego’ con la nueva tarifa del transporte!

Un nuevo frente de batalla abrió el gobierno estatal con el anuncio del aumento a 9 pesos en la tarifa de la nueva ruta empresa Artesanos. Apenas lo dio a conocer y surgieron voces en contra, como de la Federación de Estudiantes Universitarios que preside Jesús Medina Varela, y, por supuesto, diputados locales de Movimiento Ciudadano, como Alejandro Hermosillo, y se espera que hoy haya un pronunciamiento importante de parte del Observatorio Ciudadano de Movilidad, que actualmente encabeza el empresario Enrique Dueñas Rodríguez, junto con representantes de organismos que integran al consejo. Así que se antoja que el tema a seguir por un bueeen tiempo si no hay una buena operación política de la Secretaría de Movilidad, de Servando Sepúlveda, o de la Secretaría general de Roberto López.





