La Tremenda Corte

:: Candidato(s) en problema(s)

Ya escaló a nivel nacional el escándalo que era previsible “dendenantes”: los señalamientos por parte del Departamento del Tesoro, la fortuna y las propiedades no reportadas de Carlos Lomelí Bolaños, candidato de Morena a la gubernatura de Jalisco. Ahora lo denunciaron representantes de partidos en los que anteriormente participó el propio Lomelí: Fernando Belaunzarán, vocero de la coalición Por México al Frente, y Jorge Álvarez Máynez, diputado federal por Movimiento Ciudadano –partido por el que el médico es actualmente diputado federal-. Ambos personajes acudieron a la Procuraduría General de la República a pedir que se investigue a Lomelí por haber adquirido bienes relacionados presuntamente con la delincuencia. El problema es que el pleito no se quedará solo en el abanderado de Morena a Jalisco, sino que podría ser otro de los señalamientos en contra del líder de ese partido y candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador.

:: Golpes entre alfareros

Un zafarrancho es el que dicen se generó ayer en San Pedro Tlaquepaque cuando coincidieron dos brigadas, una de Movimiento Ciudadano y otra del candidato independiente a la alcaldía, Alberto Alfaro, en la colonia Parques de la Victoria. Según el equipo del empresario metido a político, el regidor de MC Miguel Silva le reclamó a Alfaro que sus brigadistas le hubieran pegado un engomado, lo golpeó y lo habría amenazado con golpearlo más “y a la próxima te mato”, dicen que dijo. Supuestamente Alberto Alfaro ofreció una disculpa y pidió a su gente que retiraran la calca motivo del disgusto, pero el regidor emecista habría respondido con una nueva agresión física contra el independiente quien habría terminado con un esguince de columna, de segundo grado, y contusión de hombro derecho, según un parte médico levantado en la Cruz Verde de Tlaquepaque. El aspirante independiente adelantó que denunciará esta agresión. Del equipo emecista no se circuló versión de este choque alfarero.

:: ¿Les pedirían credencial del INE?

Un extraño operativo dicen que hicieron inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Zoológico de Puerto Vallarta, del cual reportaron el aseguramiento de 54 ejemplares de diversas especies que consideraron que no estaban recibiendo un buen trato o que administrativamente no estaban en regla. El detalle es que, según directivos de la institución, el personal de la Profepa no sabía distinguir variedades de animales, al grado que registraron como especie nacional a un oso negro del Tíbet, pese a que se les hizo ver el error –¡nomás faltó que le hayan pedido su credencial del INE al oso!-. Además, reportaron ejemplares recién nacidos como irregulares, cuando estaban en proceso de ser registrados, y dieron el visto bueno a otros ejemplares que después, sin avisar, reportaron como asegurados. Los consejeros y mecenas del Zoológico andan preocupados, porque con este procedimiento se pone en entredicho el nombre de una institución privada que ha funcionado sin la necesidad de subsidios ni aportaciones del erario.

* * *

Para opinar...

La pregunta del día



¿qué es lo primero que relaciona cuando se le viene a la mente recordar a su mamá?



Envíe su comentario a internet.gdl@milenio.com, a @mileniojalisco en Twitter, y a mileniodiariojalisco en Facebook.



¡Participe!