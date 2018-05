La Tremenda Corte

:: ‘Patinón’ de Jesús Casillas

El senador jalisciense Jesús Casillas patinó muy feo en redes al querer explicar un asunto legislativo a dos tuiteros que discutían sobre la no aprobación de la eliminación del fuero para servidores públicos. Yaser Luna, un usuario que dijo ser taquero, escribió que la propuesta la detuvieron legisladores del PRI porque “podrían mandarlos a la cárcel si descubrían sus raterías a los priistas”. Y Casillas contestó: “Entiendo que por ser taquero, actividad por cierto muy digna, no sepas que ninguna ley se puede aplicar de manera retroactiva. La reforma no aplica a los actuales funcionarios”. Pero su interlocutor le reviró: “Con todo respeto, prefiero ser taquero que ratero, así como lo son en el PRI, independientemente que sea taquero o no, claro que sé que la ley no es retroactiva, eso no quiere decir que no se protejan para sus futuras raterías, triste tu denigración a los taqueros”. Y de allí la oleada de críticas al zapopano, hasta el propio Yaser Luna convocó a los taqueros del país para que no lo atiendan cuando vaya a sus negocios.

:: Llamada sorpresa

Le advertimos: con el arranque de las campañas de alcaldes y diputados desde el pasado fin de semana, aumentó la molestia ¡perdón! el trabajo político de altura en todas partes. Usted puede ver candidatos casi en cada crucero de la ciudad o ver en sus redes sociales propaganda de muchos de ellos, pero ahora el priista Eduardo Almaguer, aspirante a la alcaldía de Guadalajara, recurrió a una estrategia que genera malestar entre algunas personas: hacer miles de llamadas telefónicas para, una vez que se contesta, escuchar la voz grabada del candidato pidiendo el voto y ofreciendo quién sabe qué tanta cosa. El problema es que mucha gente está trabajando, realizando alguna actividad familiar y tiene que suspenderlo por unos momentos para ir a contestar y escuchar una grabación. A ver si no se le revierte la medida al ex fiscal del estado.

:: Sanción a Morena por opacos

El Instituto de Transparencia, Información Pública (ITEI), que preside Cynthia Cantero Pacheco, determinó sancionar al ex y al actual titular de la unidad de transparencia de Morena en Jalisco, debido a que no publicaron en tiempo ni entregaron a un particular que lo solicitó, su padrón de militantes. El asunto de fondo es que un grupo de simpatizantes de Morena que discrepan de la dirigencia estatal quieren demostrar que sí son militantes, mientras que algunos líderes de ese partido argumentan haberlos expulsado desde hace tiempo, por lo que no estarían vigentes sus derechos como miembros activos.

:: Tercer debate del senado

Hoy será el tercer debate entre los candidatos al senado de la república por Jalisco y se espera que salgan chispas, porque, por como actúan la mayoría de los aspirantes, pareciera que en esa vía quienes llevan la delantera es la fórmula de los independientes Pedro Kumamoto y Juanita Delgado, y varios contendientes buscan descarrilarlos. El asunto es que en esta ocasión el encuentro será en el alma mater de Kuma, en el Iteso, y esta vez no habrá acceso al público en general, sino solo para la comunidad universitaria.

