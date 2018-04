La Tremenda Corte

:: Retumba reclamo

Una de las más concurridas protestas por el tema de de-saparecidos se dio ayer, en la que retumbó la exigencia de esclarecer el destino de las más de 14 mil personas reportadas como desaparecidas en Jalisco en los últimos cinco años. De manera pacífica se desarrolló la marcha que partió de afuera de la rectoría general de la UdeG, en Juárez y Enrique Díaz de León, hacia la glorieta rebautizada como de “las y los desaparecidos” bajo la advertencia de que continuarán las movilizaciones sociales hasta dar con quienes ahora están ilocalizables. Llamó la atención que el mismo día de ayer, las autoridades realizaron al menos dos cateos relacionados con las más recientes desapariciones, la de los tres estudiantes de cine del CAAV. Esperemos que pronto haya claridad total sobre este y todos los casos acumulados.

:: Kumamoto teme por el voto

Quién sabe si él conoce algo que los demás no, pero llamó la atención que el candidato independiente al Senado, Pedro Kumamoto, manifestara desconfianza en el proceso electoral. Resulta que Kuma y su compañera de fórmula, Juanita Delgado, acudieron a Colotlán, en la zona norte de Jalisco, y allí, ante alumnos del Centro Universitario Norte, declaró: “Sabemos que este país se roban elecciones, sabemos que en este país puedes ganar en el voto en las urnas, pero puedes perder en el conteo. Por eso es tan importante que ustedes cuiden la voluntad de las personas que depositen en esa urna”. A estas alturas de la costosísima democracia mexicana parecería difícil volver a los tiempos de las vulgares mapachadas, pero si él lo dice, algún temor tendrá, al grado que pidió a los estudiantes que vigilen el proceso y cuiden que no se le é ni se le quite un solo voto a cualquiera de los candidatos.

:: Alzan la voz jóvenes empresarios

Luego que diversos organismos sociales y productivos se han pronunciado sobre el proceso electoral ya en marcha, ahora los Jóvenes Empresarios de la Cámara de Comercio de Guadalajara presentaron lo que consideran que deben ser las prioridades de los candidatos a la gubernatura. La cúpula juvenil del comercio establecido definió que se deben atender 25 propuestas que se engloban en cinco ejes: Uno, Garantía de seguridad; Dos. Un gobierno eficiente, libre de corrupción; Tres. Impulso al emprendimiento y la innovación; Cuatro. Educación de calidad, y 5. Construcción de una ciudad amigable. Habrá que ver si los apuntados por ganar Palacio de Gobierno adoptan los planteamientos de los jóvenes empresarios.

:: ¿Agandalle nayarita?

Mientras que el Congreso del vecino estado de Nayarit “agandalló” por sus pistolas y para su territorio un total de 12 localidades de Mezquitic, Jalisco, las autoridades jaliscienses se han visto lentas para revirar a la medida unilateral e ilegal de los vecinos pues lo hará con oficios y con el envío de una especie de comisión conciliadora. Porque en conflictos de límites entre estados solo los puede definir el Congreso de la Unión, y no las legislaturas locales. Un nuevo frente para el secretario de gobierno de Jalisco, Roberto López que ya ha resuelto muchos casos complicados como… como… como todos esos.

