La Tremenda Corte

Hoy vence el plazo de 15 días dado a la Fiscalía General para dar resultados de la búsqueda de los tres jóvenes estudiantes de cine desaparecidos. Sin embargo, ya desde principios de semana el propio gobernador Jorge Aristóteles Sandoval adelantó que ya tenía avances de las pesquisas y que con eso se demostraba que los agentes investigadores sí se estaban aplicando en el caso, pero hasta ahora no se ha informado dónde están Salomón, Marco y Daniel, en qué condiciones están ni quiénes son los responsables de haberlos privado de su libertad. Es cierto que se debe privilegiar la secrecía en estos casos, pero la paciencia social ya no dará más prórrogas y esta tarde se prevé una marcha de protesta que fue convocada a través de redes sociales para exigir la aparición de los tres alumnos.

:: Rojo: Le entra a educación superior

Ahora fue el candidato suplente al Senado de la República por Movimiento Ciudadano, Alberto Galarza, quien le entró al tema de la insuficiente cobertura de la educación superior. El también ex dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la UdeG demandó que la instrucción universitaria o equivalente sea un derecho constitucional y que se garantice la posibilidad de que cualquiera pueda cursar una carrera. “Para que todas aquellas personas que quieran estudiar la educación superior tengan acceso. No es una obligación, pero es un derecho innegable”, propuso el también conocido como El Rojo. Y seguramente para que no lo comparen con la propuesta priista de crear una segunda universidad estatal, El Rojo aclaró que no se trata de violentar a las universidades existentes, sino dotarlas de los recursos necesarios para logren extender su cobertura.

:: Insiste Córdova en acusar a Tlaquepaque

El regidor de Tlaquepaque con licencia, Luis Armando Córdova Díaz, no suelta prenda y ayer volvió a exhibir tres casos en los que, según su argumentación, el Ayuntamiento de San Pedro se cobija en el tráfico de influencias para evadir solicitudes de información y recursos que se presentan en su contra ante el Instituto de Transparencia (ITEI). El priista acusa a Vicente Viveros, jefe del gabinete alfarero y ex consejero del pleno del ITEI, de jactarse de sus influencias en el organismo que debería velar por la transparencia en la información pública. Incluso, dijo que presentaron denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Órgano Interno de Control del ITEI, en el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

:: A componer ‘entuertos’

El pleno del Consejo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) sesionará para destrabar planillas de candidatos a munícipes en las que detectó que no se cumplía a cabalidad el criterio de equidad de género que obliga la ley. Falta ver qué partidos se quisieron pasar de listos al no respetar la obligación, o no tuvieron militantes suficientes para cumplir con ese criterio o de plano no le entendieron a la política que busca garantizar el acceso de más mujeres a cargos de elección popular.

¿Cree usted que se logrará esclarecer el caso de los tres alumnos de cine desaparecidos?

