La Tremenda Corte

:: Apaga Ramiro ‘fuego’ en Zapopan

Mientras los brigadistas combatían el incendio en el bosque La Primavera, en Zapopan el nuevo dirigente estatal del PRI, Ramiro Hernández, también hacía labores de bombero en Zapopan, pero para apagar el fuego interno entre la dirigencia del partido en esa demarcación, y su candidato a presidente municipal, Abel Salgado. Y es que una de las tareas de Hernández fue desactivar la rebelión de la dirigencia municipal contra su candidato, algo que amenazaba aún más al tricolor de cara a la jornada electoral venidera. Así, ayer la dirigencia estatal, la dirigencia municipal y el candidato se sentaron a la misma mesa para demostrar en público (vía Facebook) y con muchos aplausos, que se limaron asperezas entre las partes y habrá unidad en torno al abanderado del PRI en Zapopan. ¿Será?

:: Toño Pérez va… ¡con Kumamoto!

Toda una sorpresa resultó ayer que en el debate organizado por estudiantes del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, entre los candidatos al senado de la república por Jalisco, el abanderado de Morena, Antonio Pérez Garibay –papá del piloto Sergio “Checo” Pérez- ya dio color, y no precisamente por el de ya sabes quién. Resulta que en medio de la discusión, el aspirante morenista reconoció que no va a ganar un escaño y que por eso apoyaría la aspiración de su adversario por la vía independiente, Pedro Kumamoto. Aunque desató un fuerte murmullo y hasta bormas, Toño Pérez lo dijo en serio, con lo que reconoció que su participación en las campañas será meramente testimonial.

:: Y ‘Kuma’ sale ‘regañado’

Por cierto, en este encuentro con estudiantes del TEC, hubo momentos tensos entre los candidatos al senado al discutir sus propuestas, pues en al menos dos ocasiones el representante de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, entró a corregirle la plana en asuntos legislativos a Kumamoto, quien no ocultó su malestar por las observaciones, y a la primera que pudo intentó revirarle al emecista, lo que prendió la discusión por momentos. Cuentan que este fue como el partido de ida, porque casi todos los candidatos al senado por Jalisco se van a volver a ver las caras en un segundo debate el 17 de este mes en el auditorio Salvador Allende, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UdeG, y prometen que allí saldrán chispas.

:: Viene Margarita mañana

La primera candidata independiente a la presidencia de la república, Margarita Zavala, estará mañana en Guadalajara para reunirse con simpatizantes y promover el voto para su causa. Está previsto que la ex primera dama acuda a las 10:30 de la mañana a la Glorieta Chapalita, en la confluencia de las avenidas Guadalupe y Las Rosas donde repartirán propaganda y se dará un mensaje político. Cuentan que algunos de sus promotores, como el ex dirigente estatal del PAN, Tarcisio Rodríguez, y el ex gobernador Alberto Cárdenas Jiménez, esperan que en esta visita se demuestre la fuerza que tiene la aspirante en esta ciudad que hasta hace poco fue un bastión importante para el PAN, de donde provienen muchos de sus simpatizantes. Ya veremos.

* * *

