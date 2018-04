La Tremenda Corte

:: “¿Estás oyendo, Cruces?”

Sobre aviso no hay engaño… seguramente amparo. Porque el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Enrique Alfaro, ya aclaró que no se la perdonará al ex secretario de Salud en Jalisco, Antonio Cruces Mada, a quien responsabiliza de un desfalco a la institución que dirigió hasta antes de la llegada del actual titular, Alfonso Petersen. El candidato naranja adelantó que de ganar, profundizará la revisión a las finanzas de Salud, para castigar a los responsables de la endeble situación económica y operativa de la secretaría y organismos que dependen de ella: “Ese desfalco que se hizo al sector salud no va a quedar en la impunidad”, dijo. Así que si alguien ve a Cruces Mada deambulando por algún juzgado, tal vez tenga que ver con esto.

:: Le prendió a Castro

La propuesta de crear una segunda universidad pública en Jalisco para abatir los altos índices de rechazados le prendió al candidato priista a la gubernatura, Miguel Castro Reynoso, pues para pronto le respondió, desde el abanderado al mismo cargo por Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro –quien lo acusó de copiarle la idea-, y hasta el de Morena, Carlos Lomelí, y el del Partido Verde, Salvador Cosío, quienes coinciden con la iniciativa. Bueno, hasta el rector de la Universidad de Guadalajara, Miguel Ángel Navarro, la descalificó al considerarla una idea “desinformada”. Así que el priista quiere estirar el tema y publicó la petición en el sitio change.com, y posteó “En Jalisco, 62 de cada 100 jóvenes que quieren ingresar a la universidad pública no lo logran, esta cifra es preocupante (…) Vamos por una nueva universidad pública en Jalisco”. ¡Tómala! Con la propuesta, castro se le adelanta a sus adversarios pero de pasadita le manda una fuerte indirecta a uno de los principales aliados de Movimiento Ciudadano, el grupo Universidad que lidera el ex rector Raúl Padilla, aliado ahora de MC y de la coalición Por México al Frente.

:: ‘Coscorrón’ a Venegas

El pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (ITEI) aprobó amonestar al Patronato de las Fiestas de Octubre, que dirige la empresaria Martha Venegas Trujillo, porque no ha entregado a un particular información solicitada sobre auditorías practicadas al organismo correspondiente a los ejercicios 2016 y 2017, el primero de ellos cuando al organismo lo encabezaba Luis Fernando Favela. La presidenta del ITEI, Cynthia Cantero Pacheco, remarcó que ya han sido reiterados los casos en los que el patronato no da información que debería ser pública. Venegas llegó al organismo con la encomienda de sanear las finanzas y relanzar las fiestas, pero pareciera que ahora también está incurriendo en la opacidad que se criticó en el pasado a su antecesor.

