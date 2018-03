La Tremenda Corte

:: Puro horror… y no es ficción

El panorama de inseguridad y violencia está más que visto por todo mundo, pero que sea el gobernador el que diga que estamos en una etapa de horror, que la ola de violencia no va a terminar y que las autoridades van a intentar contenerla, como que preocupa a cualquiera. En la entrega de uniformes y 78 camionetas que serán usadas por corporaciones policiacas del estado, Aristóteles Sandoval, soltó: “No nos vamos a dejar, digámosle que sabemos que esta es una etapa de horror, pero pronto vendrá la calma, digámosle que (los delincuentes) no pueden ser más fuertes que nosotros, que no pueden ni van a intimidarnos”. ¿La solución? Que las corporaciones se coordinen, dijo.

:: El Observatorio se quedó mudo

El Observatorio Ciudadano del Transporte decidió ya no emitir recomendaciones a las autoridades estatales, porque, a decir de sus integrantes, apenas se ha atendido una de cada 10 de sus sugerencias que, en el discurso, deberían ser vinculantes, obligatorias, pero que en la práctica no han sido llevadas a la realaidad. Integrantes del organismo se quejaron amargamente de que si fueron invitados a participar en este observatorio promovido por el Poder Ejecutivo, cómo es que no se les toma en cuenta.

:: Estrena director el Registro Civil

Desde ayer el Registro Civil del Estado tiene un nuevo titular y es Javier Gamboa Béjar, quien además de ser profesor universitario, en el ámbito político encabezó a la asociación civil Social Integradora Mano con Mano, que se caracterizó por ser crítica a los gobiernos municipales de Movimiento Ciudadano. Gamboa Béjar rindió protesta ante el subsecretario de Enlace Legislativo y Concertación Social del estado, José Luis Leal Campos, y sustituye a Ulises Medina Becerra, quien estaba como encargado del Despacho de la Dirección General del Registro Civil.

:: Pura carrilla legislativa

El diputado local Augusto Valencia no dejó pasar la oportunidad para “trolear” al senador Jesús Casillas luego que el priista acusó que lo desplazaron de la dirigencia estatal del sector popular. El naranja retuiteó un post de Casillas, pero le agregó la leyenda: “Después del golpe político que le dió Arturo Zamora a Jesús Casillas el buen Chuy se va del PRI Jalisco en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 ,3…”, a lo que el político del tricolor ya no respondió, lo que llamó la atención pues era común que entre ellos se contestaban los mensajitos en redes sociales. ¿No le habrá cído en gracia el comentario a Casillas o el que calla otorga?

:: Más ‘morenazos’

Los que ayer andaban muy alegres con la repesca eran los dirigentes del Movimiento de Regeneración Nacional en Jalisco, ya que habrían logrado atraer a sus filas a una corriente colosista que antes estaba en las filas del PRI, se trata de la Asociación de Sonorenses en Jalisco Asociación Civil Luis Donaldo Colosio Murrieta. No se dieron detalles de qué se negoció para lograr esta incorporación, que pareciera de un fuerte peso simbólico.

* * *

Para escuchar...

La pregunta del día

¿Qué le pareció el discurso del gobernador sobre la oleada de violencia que se vive en la entidad?

Envíe su comentario a internet.gdl@milenio.com, a @mileniojalisco en Twitter, y en Facebook a mileniodiariojalisco.

¡Participe!