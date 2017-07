La Tremenda Corte

:: Hasta ‘el jefe’ se quejó

Peor que al cohetero. Por todos lados le llovió a Margarita Sierra, titular del Consejo municipal de Participación Ciudadana de Guadalajara, luego de decir el martes pasado que le daba flojera hablar del costo de tres millones de pesos del ejercicio de ratificación de mandato en la capital de Jalisco. Cuentan que el mismísimo alcalde Enrique Alfaro reprobó, en corto, la respuesta que ofreció Sierra al considerar que no fue correcta y vaya que él sabe sobre eso (¿recuerda cuando llamó basura a los medios?). Aunque si algo comparte con la activista es el hecho de que el debate sobre este ejercicio no se debe centrar en el costo, pues también cree que no es elevado para lo que representa. Ya veremos si no sale más caro el caldo (la discusión del costo) que las albóndigas (el resultado de la consulta).

:: Todos con los wixárrikas

Desde el primer momento, la Universidad de Guadalajara exigió el esclarecimiento y justicia en el doble asesinato de líderes de la comunidad wixárika en Tuxpan de Bolaños ocurrido el 20 de mayo pasado, y no ha olvidado el asunto. Se espera que hoy haya un pronunciamiento conjunto entre académicos y autoridades tradicionales de los huicholes para abordar no solo el tema de la inseguridad sino del fuerte problema agrario que aún persiste en la zona norte de Jalisco y en los territorios colindantes de Nayarit. Así, hoy estarán en Guadalajara los gobernadores tradicionales de San Sebastián, Tuxpan de Bolaños y Santa Catarina, además de comisarios agrarios de varias localidades más. Y es que los wixárrikas han ganado juicios de tierras, algunas de las cuales ya les fueron restituidas quitándoselas a ganaderos nayaritas que no quedaron muy conformes, y aún quedan otras por restituidas lo que caldea los ánimos la zona limítrofe con Nayarit.

:: También los naranjas

Y justamente sobre el clima de inseguridad que padecen los huicholes, se reunieron ayer algunos de sus líderes con diputados federales de Movimiento Ciudadano, en la Ciudad de México, y allá exigieron mayor vigilancia y patrullaje de parte de instancias federales. Exhortaron a la Secretaría de Gobernación a garantizar la integridad de sus comunidades, acusaron inacción de autoridades de Jalisco, reclamaron que no se ha esclarecido el doble asesinato de los hermanos Vázquez Torres, y tampoco se les han restituido tierras que ya recuperaron en los tribunales. Esperemos que el reclamo tenga respuesta pero no solo de palabra, sino que se vean cambios antes de que haya más víctimas por la desatención al conflicto.

:: Albiazules: de fiesta…o enojados

Hoy está anunciado que visite Guadalajara el presidente nacional del PAN, RicardoAnaya Cortés, quien se entrevistará con la dirigencia local que encabeza el ex diputado Miguel Ángel Martínez y después se reunirá con militantes, lo que es visto por una ala del panismo como parte de su precampaña interna para alcanzar la candidatura presidencial, pero sus opositores, los que apoyan a otros aspirantes como Margarita Zavala o Rafael Moreno Valle, andan molestos porque Anaya se sigue promoviendo con recursos del partido por todo el país y ahora le tocará a Jalisco. Es decir, en Jalisco los albiazules son poquitos... y divididos.

