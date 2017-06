La Tremenda Corte

:: ‘¿...Y dónde está el operador?’

Una nula operación política se vio en la presentación del informe final de la UNOPS sobre la cuenca del río Verde que terminó en un zafarrancho ante la inconformidad de los habitantes de Temacapulín que hasta tomaron el estrado que tuvo que dejar precipitadamente el gobernador Aristóteles Sandoval. De acuerdo con enterados, el estudio lo entregó la UNOPS al gobierno en abril pasado, así que se tuvo todo mayo y casi todo junio para idear una estrategia sobre cómo “vender” la decisión tomada por el ejecutivo estatal, principalmente a los opositores, pero nada. Lo que ayer se vio en el Palacio de Gobierno fue como si a alguien con quien se quiere hacer las paces se le invita a una fiesta y, sin avisarle, le recetan un pastelazo en la cara.

:: ‘¡Cállate y toma mi bandera!’

La decisión de avalar la edificación de la presa el Zapotillo a 105 metros y de un acueducto para llevar agua a León, Guanajuato, le deja toda la cancha libre a los adversarios del gobierno estatal que ahora no solo podrán abanderar la causa de los habitantes de los tres poblados que serían inundados, sino que podrán vestirse de luces como los defensores de la soberanía y los recursos de Jalisco, lo cual podría ser muy rentable en el ambiente preelectoral. Por lo pronto, el líder de Movimiento Ciudadano y alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, ya condenó el cambio en el discurso del gobernador sobre este caso. “(Aristóteles) tomó la decisión faltando a la palabra que él mismo había empeñado (…) Sigo creyendo que Temacapulín se puede salvar y que podemos defender con determinación los intereses de Jalisco y de su gente”, publicó Alfaro en redes… y esto es solo el comienzo.

:: Unidos, al fin

En el Congreso local ahora todos se andan peleando por mostrarse como quienes impulsaron el matrimonio igualitario. Y es que ayer la diputada priista Claudia Delgadillo presentó su iniciativa en este tema en el que no especifica que la unión deba ser entre un hombre y una mujer, sino que habla de “dos personas”. Caso similar hizo Movimiento Ciudadano con una iniciativa que va encaminada a acatar lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación mandató desde el año pasado, pero que aquí los legisladores se estaban haciendo los legisladores (patos, pues), para no atenderlo. En medio de toda esta nueva discusión, desde la bancada del Partido de la Revolución Democrática alzaron la mano para recordar que ellos ya habían presentado esto mismo desde principios del año pasado. Ahora sí que solo falta que se afine la redacción, pero todo apunta a que en breve se podría destrabar esta iniciativa en Jalisco.

:: ‘¿Juntos? No, gracias’

En lo que no quiere unirse el partido Movimiento Ciudadano es con la propuesta de integrar un frente amplio opositor con miras al 2018, tal como lo proponen a nivel nacional las dirigencias del PAN y PRD. Ayer, a través de un comunicado, la dirigencia estatal de los naranja definió que no hará alianzas partidistas “que han probado su ineficacia a la hora de ser gobierno y que han representado continuidad de las prácticas incorrectas”, por lo que contenderá solo. Habrá que ver si no cambian de parecer si les ofrecen, por ejemplo, que MC encabece la alianza en Jalisco. ¡Ah, verdad!

