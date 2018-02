La Tremenda Corte

:: Crece la ‘rebelión’ contra Uribe

Luego que Lucio Miranda, director general de Padrón y Licencias del Ayuntamiento convocó a protestar el domingo en contra de su jefe, el alcalde de Tlajomulco, por haber dejado al Partido Movimiento Ciudadano e irse a Morena, el propio Alberto Uribe se encargó de contestarle: refirió que Lucio es un funcionario muuuy limitado, que está allí porque fue recomendado y no por sus méritos. Bueno, pues ahora Uribe se arriesga a tener que explicar la procedencia de todos los colaboradores, porque tanto los regidores naranja como el síndico de Tlajomulco reprobaron su cambio partidista y anunciaron que se sumarán a la concentración del domingo en la Cabecera Municipal para “manifestar nuestro compromiso con el proyecto que hemos construido”, y rematan su mensaje con la etiqueta #NosQuedamos. En esta Tremenda queda la duda si ellos se quedaron o a ellos #LosDejaron. Por cierto, pareciera que se les olvida que algo similar hizo su líder Enrique Alfaro pues también dejó el cobijo del PRD para pasarse a MC cuando era alcalde de Tlajomulco hace años.

:: Choque seguro: Madrigal-Martínez

Ya es un hecho que en el PAN habrá lucha estelar por la candidatura al gobierno de Jalisco. Resulta que el dirigente estatal con licencia, Miguel Ángel Martínez, confirmó que se registrará mañana sábado con lo que se subirá al ring con el otro precandidato ya anotado, César Madrigal, quien ya le había echado malo desde que el primero andaba pensando si se separaba de la presidencia del albiazul. Madrigal está dispuesto a recurrir a todas las vías estatutarias, partidistas y legales para impedir que Martínez sea el favorecido con la designación de candidato a la gubernatura.

:: De la parroquia a la curul

Entre más habla el diputado emecista Alberto Casas Reynoso más se enreda y se empantana con su propia lengua. En una entrevista que concedió a Canal 44 insistió en que “van 32 mil veces que se disculpa” de su impropia entrevista a la maestra Diana Arredondo Rodríguez, aspirante a magistrada, y repitió: “¿Qué hay que hacer?” para ser perdonado, cuando ya le dijeron que se necesita de una disculpa pública oficial. Luego argumentó que en el suceso “traía puesta la camiseta de consejero matrimonial y no la de diputado”. - Es broma, preguntó el conductor. No, respondió el legislador, “soy consejero matrimonial, junto con mi esposa en la parroquia de mi colonia y tratamos de ayudar a las parejas con algunos problemas y también a los que le van al Atlas”. Esto último en alusión a la afición futbolera del conductor. Así que ahora Casas no solo acarrea la animadversión femenina, sino también de atlistas, y contando...

:: Deducción contra la contaminación

El senador Jesús Casillas sigue en su mood ecologista y ahora propuso que sea deducible de impuestos el pago de transporte escolar, pues considera que con esta medida se reducirán los congestionamientos a la hora de entrada y salida de los colegios y, por consiguiente, las emisiones contaminantes a la atmósfera. Ahora falta que la buena voluntad manifestada en un inicio por los senadores sea avalada con su voto a favor de la propuesta.

