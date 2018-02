La Tremenda Corte

:: Rebelión contra Uribe

Lucio Miranda Robles, dirigente municipal de Movimiento Ciudadano en Tlajomulco, es de los que andan más ofendidos y ya reaccionaron ante la inminente salida del alcalde con licencia, Alberto Uribe, del partido naranja y por su incorporación a Morena. Incluso, el también director general de Padrón y Licencias del Ayuntamiento, a través de sus redes sociales, ya convocó a un movimiento para llevarse a cabo el próximo domingo en el centro de Tlajomulco para repudiar lo que llama la “traición” de Uribe, el que, por cierto, sigue siendo su jefe aunque esté de licencia, y quien esta mañana anunciará su incorporación a las huestes de Andrés Manuel López Obrador, y para ello se espera que el anuncio lo haga junto con uno de los flamantes coordinadores de AMLO, el mismísimo Marcelo Ebrard en un hotel del poniente de Guadalajara.

:: La versión de ‘Chema’

Más rápido que una liebre, el senador panista José María Martínez se deslindó de lo que en este espacio publicamos, cuando se dijo que trató de debilitar el movimiento de protesta contra la privatización del tramo carretero Lagos de Moreno-El Desperdicio, y que se llevó a tres representantes de los inconformes a una reunión con el directivo de la empresa Red de Carreteras de Occidente (RCO). Pues bien, Chema Martínez asegura que el señalamiento es “impreciso”. Admite que sí hubo reunión entre representantes de los inconformes y el dirigente empresarial (“Lo único cierto del trascendido”, explica), pero que se lograron en ella tres acuerdos: “1. Los accesos a predios de interés público serán respetados y regularizados por la concesionaria y la SCT. 2. Los accesos requeridos para uso comercial deberán tramitar su solicitud de permiso ante la SCT para determinar su factibilidad. 3. Se estudiará la posibilidad de presenta una consulta colectiva a la SCT para el caso de los predios que están a pie de carretera, con la intención de contar con predios claros que den seguridad jurídica a sus propietarios”. La concesionaria, remata el senador Martínez, “no tiene atribuciones de cobrar contraprestaciones económicas a particulares por acceso a sus predios”.

:: Emilio González, de regreso

Con cara de ¡¿Juát?! quedó más de alguno con el regreso al mundo de las redes sociales del ex gobernador Emilio González Márquez, quien ayer, después de cinco años ausente de Twiter, volvió a trinar con el siguiente texto: “Vamos por una elección limpia, incuestionable; en aras de conseguirlo hay que someter a escrutinio público cada acción realizada en la función pública, incluida la actividad partidista”. Nada más no quedó claro de qué elección hablaba, a quién se refería ¡ni de qué partido hablaba! Porque, como se recordará, al menos el PAN tapatío había promovido su expulsión mientras que viejos rivales lo acusaron de haber apoyado a Enrique Alfaro y Movimiento Ciudadano desde que era ejecutivo estatal. Si bien ya se había dejado ver en reuniones de la entonces aspirante a precandidata presidencial del PAN, Margarita Zavala, no había hablado de política… a menos que luego salga con la clásica de que “alguien” utilizó su cuenta, que él no lo escribió.

* * *



Para escuchar...

La pregunta del día



¿Qué deberían hacer las autoridades para garantizar la protección a mujeres violentadas?



Envíe su comentario a internet.gdl@milenio.com, a @mileniojalisco en Twitter, y a mileniodiariojalisco en Facebook.

Sus respuestas serán comentadas en Milenio radio.