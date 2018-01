La Tremenda Corte

:: Jalisco es prioridad, según el PRI

Mientras en otros estados les llueven las críticas, la secretaria general del PRI a nivel nacional Claudia Ruíz Massieu vino ayer a Jalisco a decir que el tricolor es fuerte, primero, por su militancia, y dos, por sus logros en el gobierno, lo que fue aplaudido por simpatizantes que acudieron a Tonalá a un encuentro con ella y el precandidato a la gubernatura, Miguel Castro. De hecho, la “02” del CEN priista dijo que Jalisco es prioridad para el tricolor, por lo que acompañarán a todos sus candidatos en el proceso electoral que se avecina, en tanto que Castro hizo un corte de caja: aseguró que ya visitó 71 de 125 municipios del estado y que para el 10 de febrero, un día antes del fin de las precampañas, habrá visitado todos.

:: Visita de doctor

Al parecer el viaje del diputado federal panista Elías Íñiguez Macías a la Ciudad de México resultó provechoso, pues el médico metido a político regresó ayer mismo para reunirse con sus colaboradores y anunciar que sí contenderá por la nominación del blanquiazul a la gubernatura del estado. Íñiguez Macías no ha dicho nada de manera oficial, pero se sabe que el próximo domingo convocará a rueda de prensa para confirmar su intención de representar al Partido Acción Nacional en la contienda. ¿Habrá otro panista apuntado, o ese arroz ya se coció?

:: ‘Guillotina’ por morenista

Una fotografía, de meses atrás, fue el motivo para que la cacería de Movimiento Ciudadano en Zapopan contra funcionarios que simpatizan con Morena se desatara de nueva cuenta. Ahora la guillotina tocó al subdirector médico de la Cruz Verde Las Águilas, Héctor Gerardo Hernández Pérez, a quien cesaron el pasado martes. La ejecución fue encabezada por el mismo director de Salud Zapopan, Salvador García Uvence (tan tranquilito que parece él) quien citó al susodicho en la sede del OPD para correrlo. La fotografía en cuestión data del inicio de la precampaña del doctor Carlos Lomelí, un viejo aliado y ahora enemigo para el movimiento naranja y en especial para su gurú, de quien dicen, proviene la orden de expulsar del ayuntamiento a todo morenista zapopano. Claro, según Uvence y compañía es pérdida de confianza “porque los servidores públicos no podemos estar en esos actos”. ¡Ajá!

:: Presumen desbandada a favor

Sigue la guerra de cifras. Resulta que las huestes del Movimiento de Regeneración Nacional en Jalisco andan presumiendo que suman miles los simpatizantes y ex cuadros de otros partidos políticos que emigraron a sus filas para apoyar a Andrés Manuel López Obrador rumbo a la presidencia, y a Carlos Lomelí quien aspira por la gubernatura. Aseguran que han logrado mermar las filas del PAN, MC y del PRD, sobre todo en municipios donde no gustó la alianza entre esos tres partidos políticos. Quién sabe si sean las cinco mil personas que ellos pregonan, pero lo que sí se ha notado en algunos de sus eventos es que sí hay cierto malestar de ciudadanos que simpatizaban con otros partidos y que se están acercando a los eventos de Lomelí, incluso, en uno de ellos de vio al ex alcalde panista de Zapopan, José María Hernández Quintero.

