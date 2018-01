La Tremenda Corte

:: Anda molesto el PES con Morena

Muy molesto anda el dirigente estatal del Partido Encuentro Social, Gonzalo Moreno Arévalo, con la estructura local del Movimiento de Regeneración Nacional, porque no le han definido los espacios que le dejarán a nivel local como parte de la alianza nacional entre Morena, Partido del Trabajo y el PES. Moreno Arévalo estaría pensando en lanzarse por la libre, como candidato de su partido por la presidencia municipal de Zapopan si no llega a un acuerdo político. Se supo que hoy el presidente del PES buscará definir esta situación con el precandidato de Morena a la gubernatura, Carlos Lomelí, y si no se entienden cuente al ex diputado como contendiente en la ex Villa Maicera.

:: Lleva de gira a ‘banquito’ y Sincretismo

En el corazón de una de las regiones que tienen fama de ser de las más católicas en el país, el precandidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura ha sacado su banquito para arengar sobre la escultura “Sincretismo”. En su gira proselitista por Los Altos, Enrique Alfaro defendió la instalación de la obra de Ismael Vargas que costeó con recursos del Ayuntamiento de Guadalajara y en contra de la cual se han realizado más de media decena de marchas de repudio. Desde su ya famoso mini estrado portátil, Alfaro sostuvo que son tres los argumentos con los que le responde a sus críticos: la primera, es que él es católico y no haría algo que ofendiera esa fe; que la pieza es una obra de arte que fue avalada por la Arquidiócesis tapatía, y el tercero es que “quienes se valen de desacreditar al contrario con mentiras sólo busca que el pueblo mexicano esté desinformado para poder manipularlo”, según cita un comunicado circulado por el equipo del propio aspirante.

:: Ofrece dejar escritorio

Otro aspirante a la gubernatura, pero por el PRI, Miguel Castro Reynoso siguió ayer su precampaña por municipios como Tonaya y Tuxcacuesco, donde se reunió con militantes y simpatizantes del tricolor a los que les ofreció que él no tomará decisiones desde la lejanía de la oficina, sino que seguirá reuniéndose con los jaliscienses en sus propias localidades.

:: Los dejan ‘colgados de la brocha’

Un nuevo enfrentamiento protagonizan ahora los Ayuntamientos metropolitanos y autoridades estatales por el tema de la homologación salarial a los policías municipales. Según el alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, Alberto Uribe Camacho, la Fiscalía General se habría rajado en el tema de aportar la mitad de los recursos necesarios para elevar la percepción de los uniformados al rehusarse a pagar lo que corresponde a prestaciones, aportación patronal a Pensiones del Estado y cuotas del IMSS. Según el edil emecista, lo que ofrece el estado -ya limpio de polvo y paja- solo representaría un 32 por ciento y no el 50 por ciento pactado originalmente. Mientras se dirime el pleito, Uribe Camacho dice que el municipio que él gobierna sí pondrá su parte para subir las remuneraciones a sus policías, pero quedará por debajo de lo que se había acordado al seno de la Agencia Metropolitana de Seguridad por la omisión de la parte estatal.

