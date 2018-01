La Tremenda Corte

:: Encara Valencia

El que se vio muy orondo en la ceremonia de instalación del Sistema Estatal Anticorrupción fue el diputado naranja Augusto Valencia López. El legislador -hermano del abogado Gabriel Valencia que había impugnado el proceso de selección del fiscal especializado en anticorrupción- llegó y saludó de mano al propio Gerardo de la Cruz, quien no ha podido rendir protesta del cargo por el amparo que había presentado Gabriel; incluso al final de la ceremonia se despidió hasta de abrazo del propio De la Cruz. Por cierto, durante el evento, cuando los asistentes se pararon de sus asientos para saludar al gobernador Aristóteles Sandoval cuando arribó al reciento, Augusto permaneció sentado, y cómo no, si parece que permanece el malestar: Augusto había refutado en redes sociales la postura del Ejecutivo estatal por no considerar a su hermano en las ternas de donde saldría el fiscal anticorrupción, y también le ha acusado de manejos irregulares mientras que Sandoval reviró que ni “un diputado” iba a frenar la integración del Sistema Estatal Anticorrupción.

:: Empresarios ‘morenos’

Los estrategas de la precampaña de Carlos Lomelí, aspirante del Movimiento de Regeneración Nacional a la gubernatura de Jalisco, anunciaron que el día de mañana sumarán a su red de apoyo a algunos hombres de negocios locales. Aunque no se sabe el grado de involucramiento de cada uno o si solo lo recibirán para platicar con él, circularon nombres como el de Ignacio Celis Núñez, Carlos Castanedo Ríos e Idelfonso Soltero del Toro. Hay que recordar que la ahora dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, vino hace meses a buscar apoyo empresarial.

:: ‘Pasea’ Yuawi a naranjas

Los candidatos al Senado por Movimiento Ciudadano no dejaron pasar la oportunidad de colgarse de la imagen del niño Yuawi López, quien canta la pegajosísima canción institucional de MC. Clemente Castañeda, quien encabeza la primera fórmula, subió a redes, desde hace semanas, un video en el que pasea en un vehículo a su familia pero lleva como invitado al pequeñito wirraritari y –como era de esperarse- se ponen a cantar la cancioncita. Y a los pocos días la otra fórmula al Senado por MC, que encabeza Verónica Delgadillo, acompañada por Alberto Galarza El Rojo, suplente al senado por MC, también suben a Yuawi a un vehículo y también se ponen a cantar el na na na nana, na na na. Lo que pasó ahora es que en redes han criticado a los emecistas por traer al niño como yo-yo, de un lado a otro para promoverse electoralmente.

:: Llegando y pidiendo

En la primera sesión formal de trabajo de este año del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), la presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco anunció que pidió ocho millones de pesos adicionales para solventar los gastos que se vendrán con la nueva contraloría interna.

* * *



Para escuchar...

La pregunta del día



¿Cree que las videocámaras en los parabuses ayudarán a mejorar la seguridad en las calles?



Envíe su comentario a internet.gdl@milenio.com, a @mileniojalisco en Twitter, y a mileniodiariojalisco en Facebook.

Sus respuestas serán comentadas en Milenio radio.