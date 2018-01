La Tremenda Corte

:: ‘El hermano incómodo’

El amparo interpuesto por Gabriel Valencia en contra del proceso para seleccionar fiscal anticorrupción le está complicando el panorama a los diputados de Movimiento Ciudadano. Si bien el quejoso está en todo su derecho de recurrirlo a título personal, no solo el Poder Ejecutivo, sino también líderes empresariales y hasta organizaciones de la sociedad civil lo han tomado como una operación política de los naranja y de su líder Enrique Alfaro, lo que podría generarle un desgaste político innecesario. Los más aventurados sospechan que a través de Gabriel –hermano del diputado emecista Augusto Valencia- Movimiento Ciudadano estaría buscando invalidar el procedimiento para buscar colocar a otro perfil, cercano a MC, en ese importantísimo puesto para los próximos años en Jalisco. El problema –sea o no estrategia alfarista- está cambiando la percepción sobre los legisladores naranja en diversos círculos y los intereses que están detrás, contrarios a los de impulsar una fiscalía independiente y sin compromisos políticos. Si antes el problema había sido destrabado por el PRI en el Congreso, al realizar la tercera votación que dio como ganador a Gerardo de la Cruz, ahora la pelota está en la cancha de Alfaro ¡perdón! de los diputados de MC.

:: Hacen la parada a los ‘taxivotos’

En un evento masivo que parecía mitin de conocido partido tricolor, ayer el gobierno estatal entregó mil 484 nuevos permisos de taxi tradicional –de los amarillos, que ahora serán de color banco con vivos en amarillo-. Allí, entre la euforia de los beneficiados y sus familias, el gobernador Aristóteles Sandoval instruyó para que se abra otra convocatoria para expedir más de estos documentos para más trabajadores del volante. Si consideramos que las familias de estos nuevos empresarios del ruleteo y de los próximos beneficiados son de la zona metropolitana de Guadalajara, donde al PRI no le fue bien en las pasadas elecciones, pues ahora que ya están en puerta las de julio próximo, pues, tanta generosidad da de qué pensar.

:: Hospitales: “Qué alguien nos explique”

Bien cabría ahora el personaje del comediante Eugenio Derbez -aquel extranjero que no entendía los modismos mexicanos y pedía se los explicaran-, pero ahora podría ser sobre las prácticas políticas de por estos lares. Resulta que ayer salieron a las calles cientos de trabajadores, médicos, líderes sindicales y directivos de los Hospitales Civiles para exigir al gobierno estatal que les pague un adeudo millonario que tiene el Seguro Popular con el organismo que administra a los nosocomios, pero hoy, varios de los mismos directivos de los hospitales y de la Universidad de Guadalajara le entregarán un reconocimiento a Alfonso Petersen, titular de Salud del estado -y quien ayer encaró a la manifestación-. Es decir, un día le pegan y otro le soban. Por cierto, dicen que Petersen les enfrió el reclamo al recordarles que no ha llegado el dinero federal, pero también al invitarlos -¿o desafiarlos?- que le dijeran quién era el proveedor con el que tienen problemas para ir a negociar -y no le han respondido-. El remate fue mejor: “no perdamos de vista algo, que somos instituciones hermanas que trabajamos para el mismo fin”.

* * *

Para escuchar...

La pregunta del día

¿Pagaría usted por información VIP de la ubicación del operativo Salvando Vidas o ‘Torito’? ¿Por qué?

Envíe su comentario a internet.gdl@milenio.com, a @mileniojalisco en Twitter, y a mileniodiariojalisco en Facebook.

Sus respuestas serán comentadas en Milenio radio.