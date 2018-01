La Tremenda Corte

:: Ahora sí, bien ‘coordinadotes’

Luego del escándalo por la intimidación-victimización del martes pasado, todas las autoridades dijeron que no van a permitir que haya un proceso electoral violento en la entidad y que ahora sí se van a coordinar, todas, para evitar malos entendidos. Así los jefes ordenaron a sus subordinados que se pongan todos de acuerdo pero parece que no todo entendieron lo mismo. Por un lado, la Secretaría general de Gobierno, de Roberto López Lara, convocó para hoy a los dirigentes de los partidos políticos en la entidad -¿a los independientes los habrá incluido?-, autoridades electorales y del Congreso local para participar en una mesa de diálogo llamada “Reunión Institucional para la coordinación de acciones en el marco del proceso electoral concurrente 2018 en Jalisco” -la cual debió hacerse desde hace mucho tiempo-. Pero además, por la tarde, se reunirán por separado representantes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, la Fiscalía de Atención de Delitos Electorales de la PGR; del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, y la Fiscalía especial en Materia de Delitos Electorales del Estado de Jalisco para abordar el mismo asunto. Dicen que lo que abunda no daña, pero en materia de coordinación a ver si tantas mesas no resultan después un teléfono descompuesto.

:: Destapadera en el albiazul

Los destapes siguen a la orden del día en el PAN, sobre todo en los municipios donde no van en coalición con Movimiento Ciudadano ni el Partido de la Revolución Democrática. Así, para hoy se espera que el consejero estatal del PAN, Carlos Arias Madrid, se destape como aspirante albiazul a la presidencia municipal de Guadalajara. Como él hay varios panistas que están buscando ser postulados por demarcaciones donde anteriormente tuvieron mucha fuerza, pues hasta el ex alcalde Fernando Garza estaba interesado en volver a ser candidato allí.

:: Van contra Ley

Aunque pareciera que ya muchos olvidaron el tema, algunos que no soltarán el asunto de la Ley de Seguridad Interior son los legisladores federales naranjas de Jalisco. Resulta que la bancada que ahora comanda Macedonio Tamez –en sustitución de Clemente Castañeda quien aspira a una candidatura al Senado- impulsará junto con otros legisladores una acción de inconstitucionalidad de esa nueva ley, según confirmó Germán Rallis. Los emecistas de Jalisco aseguran que se les sumarán diputado federales del PAN y hasta algunos del PRI, con el fin de detener los efectos de esta ley que ya fue aprobada por el Congreso de la Unión y publicada por el Gobierno federal.

:: Agreden a los de ‘Temaca’

Una integrante del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, Emma Juárez García, acusó haber sido golpeada por una regidora priista de Cañadas de Obregón, Catalina Mejía, y su esposo Héctor Chávez, esto habría sido en el mismo Temaca, por lo que la agrupación, con el apoyo del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC) pidieron la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la cual ya pidió que se investigue y sancione el hecho, así como que se cuide que no se vuelvan a repetir este tipo de agresiones.

