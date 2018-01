La Tremenda Corte

:: Que no fue ninguneado… ¿entonces?

En el registro de la coalición parcial de Movimiento Ciudadano, PAN y PRD, el rostro del dirigente estatal del albiazul, Miguel Ángel Martínez, lo decía todo: gesto adusto, como molesto. Y aunque en su discurso alcanzó a lanzar indirectas para que este frente no se deje llevar por mesías (¿me estás oyendo, Enrique, acaso?), tuvo que doblar las manos y registrar el acuerdo de su dirigencia nacional con las otras dos fuerzas políticas locales. Como es sabido, Martínez no quería la alianza, pero fue forzado por su comité nacional, pese a ello, dijo que el panismo de Jalisco no había sido ninguneado, sino que entienden que debían atender la determinación nacional. Y así fue. La coalición se registró y deberán apoyar a candidatos de MC en los municipios más importantes del estado. Por cierto, se le preguntó si esto no provocará una ruptura al interior de las filas del PAN en Jalisco, pero salió con respuestas ambiguas como que “son variaciones de enfoque”. Lo cierto es que los panistas, si algo les caracteriza, es que no se pliegan todos a lo que les ordenan sus líderes políticos; han sido varias las ocasiones en las que prefieren no hacer campaña o apoyar, bajita la mano, a otros aspirantes. Ya veremos.

:: Sorprende Alfaro con su staff

¿Se acuerda usted del polémico caso del cobro millonario del despacho López Castro al Congreso local que terminó en denuncias y demás alboroto? Bueno, pues, por si había dudas de la cercanía, respaldo y confianza de Enrique Alfaro hacia Octavio Pérez Pozos -el involucrado en aquél escándalo del que luego fue exonerado-, pues resulta que este último fue designado coordinador operativo de la precampaña del ex alcalde tapatío a la gubernatura. Pérez Pozos tendrá bajo su responsabilidad solo la precampaña, pues ya para la constitucional, a partir del 11 de febrero, el coordinador general de la campaña alfarista será el hasta ahora alcalde de Tlajomulco, Alberto Uribe, pero se dice que Pérez Pozos continuaría como el cero dos.

:: Reaparece ex líder panista

Otros integrantes del equipo de precampaña de Enrique Alfaro -que ayer comenzó con su trabajo proselitista en Tlajomulco- son el ex dirigente estatal del PAN, Iván Argüelles, quien está encabezando los trabajos de avanzada y quien era muy cercano a otro ex dirigente albiazul, Eduardo Rosales; Bernardo Fernández funge ya como enlace de Alfaro con los empresarios, mientras que Juan Partida aparece como responsable de las finanzas, y en el área de comunicación de la precampaña aparece el nombre de Juan Pablo Vigueras. También en el primer equipo de precampaña –aseguran- está Guillermo Medrano, dirigente formal de Movimiento Ciudadano en el estado.

:: ‘¡Tortilleros en fuga!’

Los que prefirieron guardar silencio para no meterse en problemas son los de Grupos Unidos de Industriales de la Masa y la Tortilla de Jalisco. Arturo Javier Solano Andalón, presidente de este organismo, prefirió de momento guardar silencio en torno a los inminentes aumentos en el costo de la tortilla. Hay que recordar que el año pasado la Comisión Federal de Competencia Económica sancionó a Solano Andalón y al titular de la Seder, Héctor Padilla, por intervenir para fijar precios de este alimento.

