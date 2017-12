La Tremenda Corte

:: De ceremonia luctuosa a mitin

Como cada año, ayer la CROC -que encabeza Antonio Álvarez Esparza- recordó a su fundador Francisco Silva Romero con una ceremonia luctuosa en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, pero a diferencia de otras ocasiones esta vez sirvió como pasarela y hasta mitin político. Resulta que al evento acudió Eduardo Almaguer, precandidato del PRI a la presidencia municipal de Guadalajara, y Miguel Castro, aspirante también del tricolor pero a la gubernatura, pero éste aprovechó para declararse abiertamente a favor del sector laboral por encima del capital, además, destacó la generación de fuentes empleo en la actual administración estatal. Bueno, hasta en el discurso oficial de la ceremonia, que ofreció Jessica Lizete Hernández García, despotricó en contra de “pseudo líderes sindicales” que solo lucran con sus agremiados, lo que sonó a indirecta contra la otra CROC, la de Alfredo el güero Barba Hernández, con quien están enfrentados desde hace lustros.

:: La ‘bienvenida’ al nuevo mando

Todavía ni se sentaba en la principal silla de la Policía tapatía y al nuevo comisario de Seguridad Ciudadana, Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano, ya le recordaron algunos asuntos pendientes o poco claros de su paso por la corporación. Cuentan que la regidora priista Ángeles Arredondo ya lo trae entre ceja y ceja, pues hace tiempo llegó a sus manos una imagen en la que se ve al mando portando el uniforme reglamentario y abrazando a una jovencita en una postura sugerente, y de manera extraoficial se difundió que ella sería una menor de edad que estaba siendo abusada y amenazada por gendarmes tapatíos. Esta versión no ha sido aclarada del todo por el propio nuevo comisario. Ya veremos si no crece el asunto justo en estos tiempos electorales.

:: “No me ayudes, hermano”

El diputado naranja Augusto Valencia le puso más leña al fuego respecto a la selección del fiscal anticorrupción. Resulta que subió una foto en su cuenta de Twitter en la que se ve acompañado de su hermano Gabriel, quien impugnó legalmente el proceso mediante el cual se debería elegir al próximo fiscal anticorrupción por no haber ser considerado en las ternas de finalistas pese a que obtuvo la tercera mejor calificación. El asunto es que la foto la acompañó Augusto con esto: “Aquí con mi ‘Fiscal Carnal’. Les aviso que no vamos a permitir que el Gobernador Aristóteles Sandoval y los diputados del PRI-coordinados por Hugo Contreras- hagan ‘marranadas’ ya estamos hartos de su corrupción”. El problema es que mientras Gabriel dijo que su decisión por impugnar no estaba acompañada de su hermano, la fotografía y el post de Augusto dicen lo contrario.

