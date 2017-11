La Tremenda Corte

:: Nada de ‘Tucoza’

El que aclara que sí se va, pero todavía no, es el secretario de Desarrollo e Integración Social del estado, Miguel Castro Reynoso, pues quiere rendir un informe detallado al gobernador Aristóteles Sandoval de la situación en que dejará a la Sedis, lo que podría ocurrir en unos días más. Por cierto, el propio Castro aclaró que a la comida a la que acudió con otros priistas el martes pasado fue por invitación del fiscal saliente, Eduardo Almaguer, a manera de despedida del gabinete, pero que nada tiene que ver con una frente tipo Tucoza (Todos Unidos Contra Zamora) o de hacer bloque entre priistas locales contra foráneos. Lo cierto es que la difusión de la imagen de ese encuentro les generó más problemas a algunos de ellos que beneficios para sus proyectos políticos.

:: Panistas que se van

Un grupo de panistas concretó ayer su amenaza y acudió a las oficinas estatales del PAN para renunciar a su militancia, en algunos casos de más de 20 años, en protestas porque el albiazul se está prestando a la conformación de un frente opositor con partidos contrarios a su ideología como el PRD y Movimiento Ciudadano. Bueno, esa fue la versión oficial de los inconformes. Entre los que renunciaron se cuenta el eterno aspirante a la presidencia municipal de Zapopan, Isidoro Campos, Marisela Meza, Héctor Castillo, Olivia Casteñeda, Miguel Hernández y otros.

:: Funcionario, ‘al relleno sanitario’

Argumentando falta de confianza, hace una semana el alcalde de Tlajomulco Alberto Uribe despidió a quien se venía desempeñando como director de Aseo Público de esa demarcación desde la gestión de Enrique Alfaro. Cuentan que Francisco Bañuelos habría despotricado contra Uribe en alguna reunión, pero no contaba con que alguien lo grabó y ese material llegó a oídos del propio alcalde quien sin pensarlo mucho lo cesó; la tragedia para el ex funcionario se terminó de concretar cuando al recurrir al propio Alfaro para ver si intercedía por él, resultó que el alcalde tapatío ya no lo recibió al estar enterado de lo que había ocurrido. Así que habrá qué ver en qué se recicla el ex jefe de Aseo Público de Tlajo, porque parece que al menos en MC ya no tendrá cabida.

:: Habrá para Dau un ¿‘Usted disculpe’?

A 25 años de las explosiones del 22 de abril en el antiguo Sector Reforma de Guadalajara hoy podría darse un nuevo hito en esa larga historia. Resulta que en el marco de la presentación de un libro al respecto, titulado “Testimonios sobre una herida abierta”, se espera que acuda Ignacio Morales Lechuga, quien en esa época era el Procurador General de la República y quien tuvo bajo su responsabilidad las investigaciones de la tragedia. Si bien él ya había hablado antes un poco de aquel suceso, reconociendo a destiempo que sí hubo responsabilidad de Pemex, ahora se podría sumar una especie de desagravio del ex funcionario hacia las personas que en su momento fueron procesadas, pues también está previsto que acuda al acto el entonces alcalde de Guadalajara, Enrique Dau Flores, quien estuvo en prisión varios meses hace cinco lustros. Habrá que estar al pendiente de lo que ocurra hoy en dicha presentación en el Colegio de Jalisco.

* * *

Para escuchar...

La pregunta del día



¿Cómo considera usted que está el empleo en Jalisco? ¿Es suficiente, es bien pagado?



Envíe su comentario a internet.gdl@milenio.com, a @mileniojalisco en Twitter, y a mileniodiariojalisco en Facebook.

Sus respuestas serán comentadas en Milenio radio.