La Tremenda Corte

Recuerde muy bien este nombre: Omar Borboa Becerra, porque tal vez nunca vuelva a verlo en una boleta electoral o porque nunca debe usted de atravesársele en su camino cuando vaya manejando un auto. El ex diputado federal y actual secretario general del PAN fue noticia internacional por quedarse dormido y chocar su vehículo contra un árbol luego de haber consumido bebidas embriagantes. Aunque no causó –afortunadamente- una tragedia, esto no puede considerarse un accidente, pues fue una acción provocada por la falta de prudencia del político de apenas 37 años. Aunque después ofreció disculpas a través de un video subido a redes sociales, ese tipo de actitudes no abonan a la imagen de él mucho menos a la de su partido. Diversos panistas y ex panistas se manifestaron ayer a través de redes sociales para que Borboa Becerra sea castigado de alguna manera por su proceder.

:: Arranca proceso federal aquí

Por si estaba usted con el pendiente, desde el miércoles inició oficialmente el proceso electoral federal 2017-2018 en Jalisco. El Instituto Nacional Electoral detalló que el proceso federal en la entidad recaerá en el consejo local del INE que preside Carlos Manuel Rodríguez Morales, y como consejeros María Rosa Guzmán Valdez, Margarita Seda Cano, Hilda Villanueva Lomelí, Carlos Servín Ugarte, Eduardo Carlos Aguayo y Ernesto Gerardo Castellanos Silva. Como secretaria Margarita Torres Arreola, y en la vocalía del Registro Federal de Electores, un viejo conocido –como desde hace casi 20 años- Rogelio Castillo. Sobre este consejo recae la organización de la elección de presidente de México, de senadores y de diputados federales en Jalisco.

:: ¿Se exinguió el tucán en el INE?

Por cierto, en el Consejo Local del INE en Jalisco no aparece registrado nadie como representante del Partido Verde Ecologista de México. En un comunicado emitido por el organismo electoral se enlistaron las personas que integran la Junta, además de los representantes de los partidos con registro político y en el apartado del partido del tucán no aparece el nombre de quienes serían el titular y el suplente ante ese órgano colegiado.

:: Repetirá el naranja… eso espera

Otro que anda embriagado pero de entusiasmo en el diputado local del partido Movimiento Ciudadano, Augusto Valencia. Resulta que el polémico legislador anunció a través de sus redes sociales que sí buscará la reelección en los comicios del 2018. A través de su cuenta @augustovalencia tuiteó: “Muchas gracias a mis compañeros de la sala R por estos primeros 2 años de actividades en @LegislativoJal Vamos por la reelección”. La decisión de Valencia parece ser parte ya de las listas palomeadas por el dirigente de facto de MC, Enrique Alfaro, pues fue justamente en esta semana cuando se supo que al alcalde de Tlajomulco, Alberto Uribe, no lo dejaron buscar la reelección, sino que deberá separarse temporalmente de la presidencia municipal para coordinar la campaña del propio Alfaro a la gubernatura de Jalisco.

