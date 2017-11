La Tremenda Corte

:: Por salud se fue

Como le comentaba ayer esta Tremenda: se confirmó la renuncia de Teresa Medina Villalobos a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. Aunque voces del interior de la fiscalía insisten en que la decisión tuvo que ver con un poco entendimiento entre Medina y el fiscal general Eduardo Almaguer, de manera oficial la Fiscalía general jura y perjura que la verdadera razón fue un asunto de salud de la propia Medina, ya que había una excelente relación entre ambos fiscales y cooperación al ser este uno de los temas que más le preocupa al Poder Ejecutivo.

:: ¿No que no? Sí explorarán alianzas

Luego de semanas de decir que ellos no irían en alianza, que solo se aliarían “con la gente”, ayer la Comisión Política Permanente del PRI Jalisco acordó darle facultades a su presidente, Héctor Pizano, para dialogar con otros partidos para explorar una posible alianza electoral con miras al 2018, siempre que su plataforma e ideología sea afín a la del tricolor, lo cual, según el dirigente, representa la posibilidad de dialogar con el 80 por ciento de los partidos con registro. Habrá que ver si entre ese porcentaje considera a Movimiento Ciudadano, liderado por ex priistas y el que se define políticamente por no ser de “izquierda ni de derecha (según declaró Enrique Alfaro)”, cosa en la que coincide con el PRI, que se ha autodefinido como de “centro”. Una alianza electoral no sorprendería luego de las fuertes coincidencias que han tenido ambos partidos en el Congreso local en los últimos asuntos de relevancia. ¿Irá por allí la cosa o seguirán dizque peleados los tricolores y los naranjas?

:: De ‘charrixtos’ y separatistas

Por cierto, la sesión de la Comisión Política del PRI dio mucho para el anecdotario, como el que delegado Manuel Cavazos no se quitara la texana ni con la luz tenue de un salón de eventos, como si estuviera en un evento rural de Procampo de hace décadas. Mientras que el secretario de gobierno, Roberto López, sorprendió a más de uno cuando mencionó la palabra “independentismo”, como si fuera a disertar sobre una proclama separatista de Jalisco. ”El PRI ha sido el que ha llevado adelante temas como el de la equidad de género, como el de los derechos de los jóvenes, al PRI debemos los cambios, y no al independentismo”, dijo. Y aunque aludía a los políticos independientes, tipo Pedro Kumamoto, la audiencia no pudo dejar de hacer volar su imaginación respecto al caso catalán y las desconocidas dotes diplomáticas de López que continuaba hablando... ¡y atacando al independentismo! A ver si no llega después una nota diplomática de la Generalitat o del govern precioso de Puigdemont para reclamarle airadamente a Roberto “Rajoy” Lara.

