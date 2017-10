La Tremenda Corte

:: El esperado reencuentro, hoy

Luego de haber sido emplazado…¡perdón! invitado cordialmente -dirán en Palacio de Gobierno-, por fin hoy se concretará la visita del gobernador Aristóteles Sandoval a la comunidad indígena de Santa Catarina Cuexcomatitlán. Los wixárikas ya no querían hablar con ningún otro de sus funcionarios luego que en ocasiones anteriores alguno de ellos los habían dejado plantados o mandando representantes de bajo perfil. El malestar había escalado al grado que cerraron las escuelas de la zona y hasta un camino rural para presionar y que fueran atendidos. Si no hay mal clima para volar, hoy viajará el Ejecutivo estatal a la sierra norte para reunirse, primero, con autoridades tradicionales wixárikas de Santa Catarina Cuexcomatitlán y despuecito, con las de San Sebastián Teponahuaxtlan.

:: ¿Se le despeja el camino a Valerio?

Hace días parecía imposible, pero ya no suena nada descabellado que en una de esas, Marco Valerio Pérez pueda convertirse en candidato para Guadalajara por Movimiento ciudadano o el posible frente opositor local. El titular de la Agencia Metropolitana de Seguridad no se descarta y quiere, pero más que sus ganas de ser alcalde, hay dos factores que parecen estar jugando a su favor: Resulta que uno de los que se manejaron como tiradores a Guadalajara por MC, Ismael del Toro, estaría considerando reelegirse como diputado local, y otro que se manejó en los últimos días, Alberto Uribe, también ya se habría definido que lo dejarán contender por reelegirse como presidente municipal de Tlajomulco. Así, Valerio podría tener más posibilidades, aunque hay quienes dicen que no se debe dar por descartado al jefe de la Policía tapatía, Salvador Caro, pues cualquiera que fuera el candidato emecista en la capital del estado contaría a su favor con la estructura más el efecto Alfaro. Ya veremos quién logra la candidatura naranja

:: Otra ‘mordida’ al Cerro del Cuatro

El pleno del Ayuntamiento de Tlaquepaque concretó un ataque más al Cerro del Cuatro. Como se recordará, primero los ediles aprobaron elevar al Congreso local una iniciativa de decreto para declarar como área de recuperación ambiental una amplia zona de esa protuberancia natural ubicada el sur de la ciudad, pero anoche los regidores alfareros autorizaron ceder dos mil 400 metros cuadrados para la instalación de antenas. El dictamen fue refutado por la regidora del Partido Verde, Daniela Chávez, pero poco pudo hacer ante la mayoría que dio trámite a la medida que vendrá a deteriorar el área verde del cerro.

:: ‘Extraña’ visita

Nada raro es que cualquier ciudadano acuda a Casa Jalisco, pues es, en teoría, la casa de todos, lo singular es que quien acuda en estas fechas preelectorales sea un líder de un movimiento de oposición. Y es que cuentan que ayer, alrededor de las 17:00 horas, algunas personas vieron entrar a la residencia oficial del gobernador al ex diputado local Salvador Cosío Gaona, quien se distanció recientemente de Morena y fundó su propia agrupación política Confío en México. Quién sabe si haya sido una visita de cortesía o para tratar asuntos de la coyuntura y de acercamiento político. ¿Qué será?

Para escuchar...

