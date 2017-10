La Tremenda Corte

:: Los ‘gallos’ del León Negro

En medio del proceso de selección de quienes integrarán el Comité de Participación, ente medular del Sistema Estatal Anticorrupción, dicen que el Grupo Universidad que lidera el ex rector Raúl Padilla López, está impulsando a dos gallos: uno sería el ex rector Marco Antonio Cortés y la rectora de la universidad virtual María Avelar. Sin embargo, hay quienes aseguran que ellos no tienen muchas posibilidades de ser propuestos, aunque se habla que son otros dos los académicos de la UdeG que tienen más posibilidades de ser designados. Uno sería el ex presidente del Instituto Electoral y ex subsecretario de Planeación del estado, David Gómez Álvarez, y la investigadora Nancy García. Hay quienes juran y perjuran que ambos no son parte de la camada de los Leones Negros.

:: …Sin vínculos, piden

Por cierto, en redes sociales diversos actores de organismos sociales están impulsando la iniciativa que los cinco que integren el Comité de Participación deberían no tener vínculo alguno ni haber trabajado recientemente con ninguno de los Poderes públicos ni ámbitos de gobierno, mucho menos tener filiación o ser directivos de instituciones que manejan recursos públicos. Si se aplicara este criterio, la lista de candidatos se reduciría drásticamente por los antecedentes y relación laboral actual de muchos de los aspirantes. A ver si esta propuesta la retoma la Comisión de Selección.

:: Reconocen a Suro en Los Ángeles

Ricardo Suro, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Jalisco, recibirá hoy en Los Ángeles un galardón como Juez del Año 2017, otorgado por el Colegio de Abogados Mexicanos-Americanos ( Mexican American Bar Association, MABA), Capítulo México. No es la primera vez que el magistrado viaja a EU, ya que este año participó en la Mesa Redonda de Alto Nivel sobre la Mujer, en Nueva York y cuentan que es parte de la internacionalización que busca para el Poder Judicial de Jalisco. Ojalá que también se preocupe por que el Poder Judicial gane una mejor imagen en el estado...

:: Reaparece en PAN ‘Pepe Toño’

El secretario general del PAN a nivel nacional, Damián Zepeda Vidales, formalizó la designación del ex regidor y ex funcionario del Congreso local, José Antonio de la Torre, como Coordinador de Asuntos Metropolitanos, desde donde podrá hacer mucha grilla con mira a la postulación de candidaturas del albiazul para el 2018. De la Torre ha buscado ser candidato a Zapopan en ocasiones anteriores, pero no se le había cristalizado. Quizá ahora tenga más cancha para hacer su juego en la ex Villa Maicera o por algún distrito.

* * *

Para escuchar...

La pregunta del día



¿Cree suficientes los decomisos de bienes que hace la PGR a los cárteles de la droga?



Envíe su comentario a internet.gdl@milenio.com, a @mileniojalisco en Twitter, y a mileniodiariojalisco en Facebook.

Sus respuestas serán comentadas en Milenio.com/radio/jalisco.html