La Tremenda Corte

:: ‘Que nadie sabe, nadie supo…’

Ahora resulta que nadie estuvo donde estuvo y no se habló de lo que ya todo mundo habló. El procurador de Desarrollo Urbano, José Trinidad Padilla López negó tajante que se haya reunido con el alcalde Enrique Alfaro Ramírez la tarde del martes pasado en un tradicional restaurante. El ex rector de la Universidad de Guadalajara y ex diputado por el PRI aseguró que todo fue una mala jugada de las redes sociales al esparcir ese rumor. En el mismo tenor respondió, pero airado, y también a través de redes sociales, el ex regidor priista Leobardo Alcalá, quien sostuvo que hubo solo la coincidencia con Alfaro en un restaurante, pero que cada quién estaba en lo suyo. Lo cierto es que del encuentro, casual, circunstancial, inexistente, planeado o “haiga sido como haiga sido”, hay algunas imágenes que andan circulando. En una de ellas se ve al propio Alfaro con Leobardo Alcalá de espaldas, y un tercero, el empresario constructor Juan Errejón Alfaro. Aunque sólo se hayan preguntado la hora, el incidente prendió en los círculos priistas.

:: Están con Margarita Zavala

Los que fueron vistos ayer, juntitos, en el aeropuerto de la Ciudad de México fueron el ex gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez y su ex coordinador de Innovación y Desarrollo, Herbert Taylor Arthur. Dicen que ambos se sumaron al equipo de campaña de Margarita Zavala en su intención de ser candidata presidencial independiente para el 2018 y que se encargarán de apoyarla en la recolección de firmas. Lo que llamó la atención es que dijeran que andarán en apoyo a Zavala, quien ayer estaba en el centro de Guadalajara cuando los dos políticos jaliscienses andaban en la Ciudad de México.

:: Dicen que ya prepara sus maletas

En los pasillos de la calle 14 empezó a correr la versión sobe el plazo fatal. Pero espere, no es alguna fecha en la que se deba terminar con el rezago existente o para arreglar “la jaula” (donde ponen a los detenidos y que Derechos Humanos ya pidió que se mejoren sus condiciones), sino que ya se dice que el fiscal general, Eduardo Almaguer dejaría la institución en este mes o empezando noviembre, para irse de lleno a buscar la candidatura del PRI a la gubernatura de Jalisco. Los tiempos ya se les vienen encima a los funcionarios de primer nivel que tienen aspiración de contender en los comicios del 2018, por lo que posiblemente no sea el único del gabinete que deje su puesto. Entre los apuntados estaba el secretario de Salud, Antonio Cruces Mada, quien quiere ser alcalde de Zapopan. Ya veremos cuántos son los que se deciden a dar el salto.

