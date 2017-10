La Tremenda Corte

:: Reacomodos en equipo de Aristóteles

No se asusten los Servandos, los Pepes y otros del gabinete estatal, sino que los más recientes cambios se dan por razones de promoción de personajes. Resulta que el gobernador Aristóteles Sandoval ordenó que se nombrara a Melanea Leonor Orozco Llamas como nueva directora general del Sistema DIF Jalisco, porque sustituye a Consuelo del Rosario González Jiménez, quien fue designada nueva titular de la Procuraduría Social del estado. Y ella llegó a ocupar el espacio que dejó vacante el anterior procurador social, Óscar Trejo Herrera, quien fue nombrado Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia por parte del Poder Legislativo.

:: …Y con ‘La Nena’ ¡otro más!

La que sí hizo cambios de primer nivel fue la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, María Elena Limón, porque le renunció ooootro jefe: su comisario de Seguridad Pública, Gustavo Adolfo Jiménez Moya, quien argumentó problemas de salud para separarse del cargo, y en su lugar se nombró como encargado de la Comisaría a un político que había estado ligado al PAN: Salvador Ruiz Ayala, quien fue síndico del Ayuntamiento de Zapopan de 1996 a 1997 y después secretario general del gobierno municipal de la ex Villa maicera de 2001 a 2003. Según la Administración de Limón, Ruiz Ayala “ha participado en el diseño y planeación de las políticas públicas de seguridad pública de Tlaquepaque”. Que San Pedro los agarre confesados…

:: ‘Ya hasta al jocoque le soplan’

Desde la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública que encabeza Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia sostienen que la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco sí considera la “asignación por excepción” de contratos, pero lo correcto es que existe la asignación directa por casos de excepción, cosa distinta. Pareciera que en la dependencia le soplan hasta al jocoque y no quieren ni mencionar los contratos por asignación directa, que sí asignan, pero pareciera que le tienen miedo a llamarlos como lo que son luego de los señalamientos de favoritismo y corrupción que hubo en esa dependencia en tiempos de Roberto Dávalos. Por cierto, la propia SIOP afirma que la asignación de los dos nuevos contratos para reconstruir un puente y colocar desagües en la carretera Mascota-Puerto Vallarta aún no se concreta, sino que siguen en estudio. Ojalá le apuren.

:: Pasarela de presidenciables

Hoy que será día de asueto para maestros, empleados bancarios y burocracia de la Zona Metropolitana de Guadalajara, otros andarán muy activos haciendo grilla. Por ejemplo, el aspirante presidencial por la vía independiente, Pedro Ferriz de Con, así como el ex gobernador poblano por el PAN, Rafael Moreno Valle, estarán participando en el Congreso Política Transversal: Rumbo al 2018, que se realizará hoy y mañana en instalaciones del Tec de Monterrey campus Guadalajara, y para este viernes se espera que acuda otro aspirante albiazul al mismo cargo: el ex canciller, ex secretario de Economía y actual rector de la Universidad de las Américas, Luis Ernesto Derbez, quien localmente es apoyado por el ex gobernador Francisco Ramírez Acuña.

* * *

