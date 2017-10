La Tremenda Corte

:: ‘Llega’ Arturo Zamora a Casa Jalisco

El que ya tiene presencia en Casa Jalisco es el senador con licencia, Arturo Zamora. Y no crea que es porque ya está despachando en el inmueble de la avenida Manuel Acuña, sino porque una foto del político jalisciense cuelga en uno de los salones de Casa Jalisco en la Ciudad de México, la representación jalisciense por allá. Se trata de la sala Región Costa Norte donde se encuentra una fotografía enmarcada donde se ve a Arturo Zamora saludando al presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, a la secretaria general de ese partido, Claudia Ruiz Massieu, y se ve allí también al Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval. Ya si finalmente no se apunta o no lo apuntan por Jalisco ante el panorama tan complicado, al menos ya estuvo en una Casa Jalisco.

:: Calandrias, ¡a balcón!

En medio del jaloneo que se está dando por el tema entre autoridades y el gremio involucrado, el Instituto de Transparencia que preside Cynthia Cantero ordenó ayer al Ayuntamiento de Guadalajara que revele la lista de los beneficiados con el programa de sustitución de calandrias jaladas por caballos por los nuevos carruajes eléctricos, así como minutas de las reuniones sostenidas con los cocheros de este medio de transporte. Un particular pidió esta y otros documentos oficiales de este proceso que se le ha ido complicando a las autoridades tapatías que ya aprobaron, en sesión de Cabildo, el cambio de los carruajes.

:: Siguen los donativos, pero faltan manos

Muy buena respuesta han dado los tapatíos a la convocatoria de la Cruz Roja para donar víveres a los afectados por los sismos de septiembre. Ayer, la benemérita institución reportó que ha mandado 263.4 toneladas de ayuda humanitaria y que el acopio y envío continuará, pues se calcula que unas 175 mil familias se quedaron sin casa y sin medios para obtener el sustento. La ayuda se envió a Oaxaca, Chiapas, el Estado de México y la misma capital del país. Sin embargo, donde sí han tenido algunos problemas es en tener los suficientes voluntarios para clasificar los donativos y armar las despensas, principalmente en los horarios nocturnos y en fines de semana. Quienes quieran apoyar entre 22:00 y las 6:00 horas son bienvenidos.

* * *

Para escuchar...

La pregunta del día

¿Compraría usted o tiene ya una propiedad en alguna torre? ¿Por qué?

Envíe su comentario a internet.gdl@milenio.com, a @mileniojalisco en Twitter, y a mileniodiariojalisco en Facebook.

Sus respuestas serán comentadas en milenio.com/radio/jalisco.html