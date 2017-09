La Tremenda Corte

:: Muy caliente la zona huichola

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, y hoy debe ejecutarse la sentencia para restituir 66 hectáreas a la comunidad wixárika en la zona norte de Jalisco. Para empezar, se espera que sea un Magistrado el que acuda a encabezar la diligencia para darle mayor relevancia y fuerza a la determinación judicial. El problema es que anoche se reportaba una especie de bloqueo o restricciones de paso a la zona a personas que no fueran de la comunidad de ganaderos nayaritas. Esperemos que hoy se desarrolle todo en calma y que el nuevo gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría Jr. demuestre que él sí brindará seguridad y formalidad a una determinación judicial.





:: ¿Sin miel y sin jícara, ‘el rey del mazapán’?

Desde hace unos días se veía venir. Luego de la fastuosa fiesta de cumpleaños que organizó caracterizándose como un rey con corona y cetro, y luego de que se complicó la negociación para ser candidato del Partido Encuentro Social, hay quienes dicen que al empresario dulcero, Enrique Michel, ya no será abanderado a la gubernatura por ninguno de ambos partidos. Según cuentan, ya le dieron señales de parte de Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que no será el señalado con el dedito para abanderar a Morena en Jalisco. Así, el rey del mazapán podría quedarse como el perro de las dos tortas: sin ser nominado, y hasta dicen que anunciará su salida de Morena.





:: Ya definieron al PAN tapatío

A 10 meses de que se realizó la elección de presidente e integrantes del Comité Directivo Municipal del PAN en Guadalajara, y luego de que en mayo el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco la declaró inválida, ayer por fin el PAN tapatío nombró a sus nuevos dirigentes: Constancio Ríos como presidente y Luis Sánchez como secretario general. Esperemos que por fin veamos frescura y dinamismo en un partido que sigue endeudado con su historia y sus militantes.





:: Vergara, amparado

El dueño de Chivas, el empresario Jorge Vergara recurrió a la justicia federal para obtener un amparo, aunque no se conoce aún que exista alguna orden de aprehensión en su contra. Si bien se sabía que enfrentaba diversos litigios por la disputa de la propiedad del corporativo Omnilife, de las Chivas, y hasta por pleitos de tipo familiar con su aún esposa Angélica Fuentes, no ha trascendido la causa real por la que el hombre de negocios recurrió a la protección de la justicia. O quizá sea sólo uno de esos amparos “buscadores” que les llaman, para detectar si hay algún proceso vigente en su contra en cualquier materia. ¿Será?

