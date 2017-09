La Tremenda Corte

:: Donde fuego hubo…

Hace cinco años eran como uña y mugre, entrañables amigos y aliados políticos. Mientras que Enrique Alfaro contendía por la gubernatura de Jalisco, Andrés Manuel López Obrador insistía en su intención de ganar la presidencia de la República, y juntos recorrieron diversas regiones del estado para pedir el voto para su causa. Se elogiaban mutuamente, se defendían mutuamente. De aquellos tiempos se recuerda el mitin del 31 de marzo en Tlajumulco, en el que concentraron a varios miles de seguidores que los querían llevar a los cargos que aspiraban.

:: …Cenizas quedan

Pero de aquel amor, nada queda. Aunque desde hace más de dos años se comenzó a acentuar el distanciamiento de Alfaro de la corriente de Andrés Manuel, hasta ayer hizo crisis al haber ya un enfrentamiento directo entre ambos. AMLO vino a Jalisco y aprovechó para decir que el alcalde tapatío es demagogo, falso, que no cumple, que se alió al PRI, al PAN y hasta con Aristóteles Sandoval. Tardó varias horas, pero a través de sus redes sociales Alfaro respondió que lo respeta, pero “me da la impresión de que (AMLO) no entiende que hay proyectos, prioridades y agendas locales (…) Para él, las agendas locales legítimas deben apegarse a lo que él imagine o desee y eso no es posible. México no puede gobernarse hoy con visiones centralistas y mucho menos totalitarias. El momento por el que pasa el país exige que quienes tenemos una responsabilidad política actuemos con seriedad, que sepamos tener un debate constructivo. Me apena mucho lo que dice, porque en lugar de diálogo lo único que hemos recibido de su parte han sido intentos de imposiciones e insultos”. “Andrés Manuel lleva tiempo dinamitando sus puentes de comunicación con muchas fuerzas políticas que le han ofrecido su ayuda durante años. Incluso está destruyendo su propio equipo, el caso de Ricardo Monreal lo dibuja completo”. Ai nomás.

:: ‘Mi primer millón’…

El nuevo titular del Instituto Metropolitano de Planeación, Mario Silva, anda al revés que aquel grupo Bacilos que cantaba que quería tener su primer millón. Porque resulta que el IMEPLAN no ganó, sino que ya perdió su primer millón de dólares con una decisión muy cuestionable. La zona metropolitana ya no tendrá el millón de dólares que ofrecía la Fundación Rockefeller para crear una oficina de resiliencia, y esto porque el IMEPLAN –seguramente presionado por algunos alcaldes- determinó no nombrar a un jefe de esa oficina, sino diseminar esa responsabilidad entre los integrantes del propio Instituto... y adiós al fondo.

