La Tremenda Corte

::Ruido

Mucho ruido hizo en Jalisco el incremento a los combustibles, manifestaciones de todo tipo se vieron pasando por transportistas, ciudadanos comunes, políticos de todos los partidos e industriales manifestaron su descontento luego, luego, que concluyó el periodo vacacional y se hizo real el alza de las gasolinas trayendo una verdadera cruda después de los festejos decembrinos. Hubo un enérgico rechazo por parte del CCIJ para que no nada más se dedique el gobierno al cobro de impuestos sino también para que éstos sean usados como se debe. La propuesta generalizada fue que se baje el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios que es lo que en realidad hace caro el combustible.

::Intercambio

Pero también hubo reclamos, pues el que no se aguantó las ganas fue el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, quien de inmediato desmarcó a la policía municipal de las acciones policiales durante la marcha en la que acusó represión y le devolvió al gobernador el comentario de que la policía no se usa para reprimir ciudadanos. De inmediato el fiscal Eduardo Almaguer respondió mediante su cuenta de Twitter que no se trató de ninguna represión sino de repeler la agresión de un grupo de personas que dejaron a un elemento lesionado. No se sorprenda, el reparto de acusaciones de todo tipo se va a recrudecer conforme se acerquen las elecciones.

::La tunden

La que no la pasó nada bien el día de ayer en una de las protestas contra el gasolinazo, fue la diputada federal por Movimiento Ciudadano, Rosa Alba Ramírez, que había anunciado a través de sus redes que participaría en todas las manifestaciones en contra del incremento al costo del combustible, en una de estas no fue bien recibida, y tuvo que tolerar los gritos a la cara de “vividora” y “ratera” entre otros, por parte de la gente que aseguraba no debía haber ningún político en las manifestaciones. Por su parte, la diputada aseguró que iba en plan de ciudadano, y que estaba molesta por la situación, y bueno, si no es así, y lo que busca son reflectores, pues lo consiguió, pues bien o mal, fue una de las principales protagonistas de las protestas.

::Exámenes

Un asunto que aún está pendiente por aclarar hablando de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Guadalajara es el de los exámenes de control de confianza que le aplicaron por doble partida al titular de ésta, Salvador Caro Cabrera. Y es que muy formalmente se comprometieron en el gobierno del estado a pedir una aclaración sobre la contradicción en las pruebas aplicadas a Caro. Pues en la primera que presentó, reprobó ante la Secretaría de Gobernación, y en la segunda ante la PGR, presentada unos días después, aprobó, y es fecha que no se sabe por qué los dos exámenes y por qué la dualidad en los resultados de los mismos. A ver a qué hora.

***

