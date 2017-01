La Tremenda Corte

Ausencias

:: Mientras la chamba se sigue acumulando en la Contraloría del Estado que encabeza María Teresa Brito, hay otros que nomás no ayudan con la chamba como son algunos entes a los que se les buscó para avisarles del inicio de la revisión de sus finanzas. Tal fue el caso del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco hasta donde llegaron notificadores de la Contraloría para anunciarles, mediante oficio, que la dependencia iniciaría un proceso de auditoría, el pequeño detalle es que cuando se disponían a entregar el documento no hubo quien lo recibiera, pues los angelitos decidieron tomarse un día más de vacaciones sin saber que serían notificados en el primer día laboral justo después de los festejos decembrinos. Lo más triste del caso es que ni la directora general Idolina Cosío Gaona estaba a la hora de que fueron a notificarles. Sabrá de esto el secretario de Educación... creemos que no.

Paro

:: Y sobre aviso no hay engaño, pues resulta que al menos 30 rutas del transporte público pertenecientes al Sindicato de Avanzada decidieron no esperar más la estrategia del Ejecutivo estatal para hacer frente al alza en el costo de los combustibles y anunciaron, ayer por la noche, que se iban al paro, pues resultaba insostenible la tarifa de 6 o 7 pesos que cobran según estén verificadas o no, ante el costo que representa surtir las unidades con combustible a precio de primer mundo. Desde antes de que terminara el año amenazaron con irse al paro si no les autorizaban una tarifa emergente de 9 pesos, la pregunta es si finalmente se les va a autorizar el incremento ante el amago o la Secretaría de Movilidad ejercerá sus facultades y retirará las concesiones a los “empresarios” del transporte público.

Opositores

:: Bien cabe el dicho ante el silencio que han guardado en el PRI tras el gasolinazo, pues pocos, con-ta-dos con los dedos de la mano (y sobran) son los actores del tricolor que a 72 horas del consummatum est se han pronunciado en el tema de la gasolina… o de perdis, se han solidarizado con la gente. Uno de ellos es el regidor Chava Rizo, quien pareciera voz en el desierto con sus propuestas en las redes sociales para enfrentar el guamazo recibido. El regidor zapopano anda muy activo en la difusión de sus medidas paliativas que son competencia municipal (como aumentar el costo de licencias a las gasolineras) pero nadie, nadie entre sus compañeros se le ha sumado públicamente. ¿Andarán de vacaciones todavía? ¿Se tomaron de asueto el mes 13? O de plano, aplican la sabiduría popular de callar. En tanto, los del blanquiazul de enfrente, mejor se esconden como avestruces, dejando todo el campo libre a los del partido naranja que hoy anunciarán sus acciones solidarias.

Deceso

:: Tras el fallecimiento de Cecilia González Gómez quien llegará al Congreso de Jalisco para concluir con los trabajos de la legislatura será Eduardo Sebastián Pulido Cárdenas, personaje conocido al interior del PRI que ha vivido toda su vida del erario, pasando por diversos cargos, entre ellos el de regidor y además dirigente del Sindicato Zapopan que aglutina a los trabajadores al servicio del ayuntamiento. A Cecilia se le recuerda como una política que desempeño diversos cargos, pero que tuvo el atributo de recuperar para el Partido Revolucionario Institucional la alcaldía de Tepatitlán, misma que le arrebató al PAN que por mucho tiempo sostuvo a sus militantes en ella. Lo mismo sucedió con la curul que ocupaba en el Poder Legislativo, donde ganó en cerrada votación y recupero el triunfo sobre el partido Movimiento Ciudadano. Descanse en paz.

