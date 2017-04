La Tremenda Corte

:: Frente vs Pemex

El cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, coincide en el sospechosismo contra empleados de Pemex de que pueden estar detrás de robo de combustible. Dijo que la magnitud de este tema se viene evidenciando cada vez más, “independientemente de las investigaciones, que no se pudiera dar un fenómeno de esa magnitud de esas proporciones si no es con la complicidad de las autoridades, pero más no puedo decir porque no me consta”.

:: Nadie se salva

Los dueños de lo ajeno no tienen ya temor de nada y no respetan a los templos, el Cardenal indicó que algunas parroquias han optado por invertir en circuitos cerrados, otras en adoptar medidas de vigilancia con apoyo de los fieles o restringir el horario en que están abiertos los templos. El prelado dejó claro que no se tiene ningún tipo de convenio especial con las autoridades y que la seguridad se da igual que al resto de las comunidades, sin que hay distinciones para ellos. En el caso particular del robo en San Juan de los Lagos, hace algunos días confió en que se presenten las denuncias por parte del obispo de aquella diócesis.

:: Judea seca

Hoy se realiza la tradicional Judea en San Martín de las Flores, será la representación 223. Son como 60 actores los que participan y según las autoridades en Tlaquepaque esperan a cerca de 150 mil visitantes. Por cierto, malas noticias para varios, desde ayer entró en vigor la Ley Seca. Todos los comercios que expendan alcohol en el poblado tienen prohibido venderlo hasta la media noche. Habrá multas para quienes infrinjan la disposición. Se desplegará a inspectores que estarán al pendiente de que alguien se ponga alegre en este ritual.

:: Cambia alineación

En Tonalá no se fueron de vacaciones o al menos así parece porque no importó que fueran días santos para realizar cambios en su alineación en algunas direcciones, subdirecciones, jefaturas y coordinaciones del Gabinete. El presidente municipal, Sergio Chávez, nombró como nuevo director jurídico a Héctor Gómez Gallo, como jefe de Mercados a Manrique Uriel García. Además la Jefatura de Calles y Calzadas estará a cargo de Salvador Castellanos Valladolid, a la Jefatura de Taller Municipal llega Antonio Barragán Romo y en la Coordinación de Pipas queda Celso Mercado Aldaco, quien fungía como Jefe de Mercados. Son reacomodos del presidente municipal Sergio Chávez a más de dos años de la Administración, será que quieren hacer puntos y cerrar con todo de cara al 2018.

