La Tremenda Corte

:: ‘Siembra ejido’ en Congreso

El reclamo de El Zapote por el pago de sus tierras está lejos de terminar. Luego que el gobierno federal definió hace unos días que para ellos no hay adeudo, que ya se les pagó por las tierras a lo largo de la historia desde su expropiación en la década de los 70s, los ejidatarios ahora están en franca búsqueda de aliados para su causa; hace una semana consiguieron el respaldo de la dirigencia estatal del PRD que encabeza Raúl Vargas López, y hoy prevén concretar una reunión con el coordinador de los diputados locales de Movimiento Ciudadano, Ismael del Toro. Los líderes del núcleo agrario esperan ir sumando apoyos para que el tema llegue a los poderes legislativos tanto de Jalisco como al federal, con el fin de presionar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que pague. Ya veremos si logran sumar a los naranjas en esta lucha.

:: De poco en poco

La visita del dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, dejó en claro que también tiene sus canicas en Jalisco que le podrían apoyar en sus aspiraciones presidenciales, pese a que personajes albiazules de peso local no lo ven tan bien. Obviamente que no se vio con él a los ex gobernadores Emilio González ni Alberto Cárdenas, quienes están cerca de otra aspirante presidencial, Margarita Zavala, pero por allí lo acompañó el ex candidato a la gubernatura, Fernando Guzmán. Dicen que algunos diputados panistas no pudieron acompañarlo en todas sus actividades, pues estuvieron gran parte de la tarde en el Congreso local participando en la sesión en la que se aprobó el Sistema Estatal Anticorrupción. El que sí estuvo acompañando a Anaya en su visita a Jalisco fue el primer gobernador panista del país, el senador sudcaliforniano Ernesto Ruffo, quien también aspira por la nominación presidencial. Se espera que Ruffo, pero ya solo, sostenga varias reuniones por personalidades locales el día de hoy en Guadalajara en busca de apoyos.

:: …Y salió el SEA

Una buena y una mala. La buena; los diputados locales cumplieron con su ofrecimiento de aprobar este jueves el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción considerando dotar de autonomía a los fiscales, general y al anticorrupción; la mala: dejaron entrever que las designaciones podrían salir en negociaciones entre partidos, y no por propuestas libres de la sociedad, pues se dejó el criterio de postular ternas que pasarán por las manos del Poder Ejecutivo, además de que todo el sistema arrancaría en enero del 2018.

:: Asume Cosío Gaona

La agrupación política nacional Confío en México realizará mañana su segunda asamblea nacional en la que asumirá como presidente el ex diputado local Salvador Cosío Gaona. El ex perredista presentará la plataforma con la que pretende participar en una gran alianza política con miras a las elecciones del próximo año. Se espera que el evento lo atestigüe Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, y que allí rindan protestas otros directivos de la nueva agrupación. No hay que olvidar que hace unas semanas Cosío se deslindó de Morena, con la cual venía colaborando para trabajar más por su nueva APN, aunque no cerró la puerta a llegar a acuerdos con los directivos del partido de Andrés Manuel López Obrador.

