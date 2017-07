La Tremenda Corte

:: Se subieron al tren

Varios se subieron al tren, bueno a la ciclovía del mame. Para salir en la foto, varios políticos que nunca se les ha visto en bicicleta salieron a defender la obra en el Boulevard Marcelino García Barrragán. Hubo de todos los colores, ojalá sigan con acciones para impulsar la movilidad no motorizada y no quede solo una llamarada de petate.

:: Buenos ojos

Tonatiuh Bravo Padilla fue otro de los personajes que acudió a votar en la consulta, dijo que esta ciclovía impulsaría una forma de tránsito de carácter personal, individual, que pudiera perfectamente impulsar un nuevo tipo de movilidad no motorizada. Sin embargo reconoció que pocos estudiantes del CUCEI se trasladan en bicicleta porque señalan que es un medio de transporte inseguro.

:: Sin prisas

El rector de la Universidad de Guadalajara aclaró a los medios que lo cuestionaron sobre el tema del estacionamiento del Teatro Diana, que planea construirse debajo de la plazoleta de Mexicaltzingo, que éste no se trata de un proyecto apresurado ni al cual le falte transparencia, sino que va según los tiempos, y que si no se informa a los vecinos detalles sobre el mismo, es porque la casa de estudios no podía invertir en él hasta tener la seguridad de que el ayuntamiento tapatío les otorgaría la propiedad, por lo tanto en este momento no cuentan con proyectos ejecutivos que otorgar, pues el tiempo “ha sido muy reducido”. Y aunque resaltó que “la ciudad es de todos, no nada más de los que viven ahí”, aseguró y mandó decir a los vecinos de Mexi que la UdeG ya trabaja en perfeccionar el plan del estacionamiento, para que puedan conocerlo lo más pronto posible.

:: Si no pueden…

Que se pongan a trabajar en vez de estar pensado en brincar a otro puesto, pidió el Cardenal Francisco Robles Ortega, luego de poner el dedo en la llaga sobre el tema de la inseguridad. “Pareciera que la preocupación máxima de nuestras autoridades es acumular recursos, obtener recursos para ganar las elecciones del próximo año, hacer alianzas, hacer grupos para obtener o no perder del poder”.

PATINAZO

Baja Seguridad El déficit de policías en el área metropolitana es muy preocupante porque los ciudadanos estamos en la zozobra ante la delincuencia, tan solo en la capital se reconoce que por turno vigilan cinco policías por colonia; mientras en Zapopan la situación es peor, son solo dos elementos.

Sube Ciclovía El debate y consulta sobre la obra en el Boulevard Marcelino García Barragán fue buen ejercicio ciudadano. Se tuvo una buena participación y al final el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) reportó los resultados: 17 mil 274 votos a favor y 4 mil 868 en contra.

Igual Fotomultas Ante los señalamientos de la operación y el destino del dinero que se recauda por las fotoinfracciones el gobierno de Jalisco dijo que podría rescindir los contratos que mantiene con la empresa Autotraffic. La decisión se tomará a partir de los resultados del sondeo que realiza en internet respecto a la operación del programa.

