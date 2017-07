La Tremenda Corte

:: "Gasolina al fuego"

Tras semanas de silencio sobre el tema, anoche el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz parece que quiso dar vuelta a la página de la presa el Zapotillo y la inundación de Temacapulín -en lo que no le ha ido muy bien en la opinión pública-, para entrarle al siempre polémico tema de las fotomultas. Así, el ejecutivo estatal se puso a tuitear que a nadie le gusta ser multado, pero que es necesario tomar medidas para reducir las muertes causadas por accidentes viales y con ello trata de justificar la operación del programa. De pasadita, invitó a los cibernautas a participar en una encuesta en línea con el argumento de que quiere conocer la opinión de los ciudadanos para mejorar el programa. Cosa inusual porque todo mundo sabe –y más los políticos y sus asesores- que los sondeos en línea, abiertos a todo mundo, no son representativos de nada. Si quisiera saber la opinión se debería hacer una encuesta en forma, que no estuviera vinculada al gobierno o alguno de los actores involucrados y con reactivos neutros, no inducidos como uno que otro que trae el cuestionario. Aquí lo singular es que parece que se quiere apagar el escándalo de Temacapulín con otro que se le puede revertir también a la larga a las autoridades estatales.

:: Tapan boca de manifestante

Un nuevo escándalo envuelve desde ayer al llamado por algunos como “Bus de la libertad”, y por otros como “el camión transfóbico” y quienes lo patrocinan. Sí, el camión que trae mensajes como “Con mis hijos no se metan” y “Biología, no ideología de género”. Resulta que en su escala de ayer en Tepatitlán, un medio de comunicación local estaba entrevistando a uno de sus promotores, al ex secretario de gobierno Fernando Guzmán Pérez Peláez, cuando una mujer no identificada lo encaró cuestionándole sobre las familias homosexuales, y para pronto Juan Dabdoub, presidente del Consejo Mexicano de la Familia y quien estaba a un costado del entrevistado, estiró el brazo y le tapó la boca con su mano a la joven la cual se replegó y reclamó que no la tocara, para luego retirarse de la escena enojada y protestando por el hecho. El video del incidente, el cual circula en redes, desató fuertes críticas a la forma en que actuó Dabdoub, al que tildan de intolerante, aunque también hay críticas a la chica por haber interrumpido la entrevista. Así que el mentado camión como quiera que lo llamen, ha desatado solo encono a su paso.

:: "Política basura"

Los habitantes de San Pedro Tlaquepaque ya están sufriendo otra que ni deben ni tenían que pagar por culpa de grillas palaciegas. Ahora son trabajadores del servicio de Aseo Público y del rastro municipal los que están en paro en demanda de pago de prestaciones que –aseguran- les debe la administración de la alcaldesa María Elena Limón. En tanto que de la alcaldía dicen estar al corriente en todo y que procederán administrativamente contra los que no quieren trabajar. Este pleito parece uno de los clásicos choques entre sindicatos de un color y ayuntamientos de otro donde se priorizan intereses muy particulares por encima de los que mantienen y pagan los sueldos de ambos bandos: los ciudadanos de Tlaquepaque.

***

Para escuchar…

La pregunta del día

¿Cómo ve usted el patrullaje de la policía de Zapopan?

Envíe su comentario a internet.gdl@milenio.com, a @mileniojalisco en Twitter, y a mileniodiariojalisco en Facebook. Sus respuestas serán comentadas en Milenio radio.