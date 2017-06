La Tremenda Corte

:: “Destapadero”

Sigue el desfile de aspirantes presidenciales… perdón, siguen las reuniones para resolver problemas locales –ajá-. Y hoy estará el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, junto con el gobernador Aristóteles Sandoval, para encabezar el evento “Ciudad segura para Mujeres”, en la Colonia Jalisco. Sería bueno que hicieran este tipo de reuniones en la noche y sin tanto guarura, para que vean los problemas de inseguridad que sufren muchos de los habitantes de la zona, sobre todo las mujeres.

:: ¿Calambre al “León Negro”?

Aunque el rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo no cree que la sanción impuesta por la Secretaría de la Función Pública y la multa del IMSS a la casa de estudios sean señales de una mala relación con el gobierno federal, los hechos evidencian que algo habría de eso. O cómo se explica que un proyecto ejecutivo hecho por la UdeG y finiquitado desde 2013 esté siendo sancionado hasta 2017; incluso, en 2014 se habían solicitado algunas aclaraciones y no hubo reclamaciones sino hasta febrero de este año. Lo cierto es que este parece un golpe quirúrgico, pues por un lado se exhibe a Uniterra, una de las empresas universitarias que preside el ex rector y jefe político del Grupo Universidad, Raúl Padilla López; además, se inhabilita a toooda la Universidad a recibir contratos, convenios o cualquier acuerdo que involucre recursos federales, que no es poca cosa. Algunos creen que este golpe en la mesa dado por el gobierno federal bien podría ser por la singular cercanía que están evidenciando desde hace unos meses los Leones Negros con Enrique Alfaro y Pablo Lemus y sus proyectos políticos, urbanos y hasta inmobiliarios, otros dicen que podría ser en represalia por la postura asumida por la casa de estudios tras el asesinato de dos líderes huicholes, y hasta por avalar una segunda vuelta electoral ¿Será un estate-quieto a los universitarios con miras a las elecciones de 2018?

:: “Bronco”, echando (y tirando) puentes

Vino para tender puentes, pero dinamitó otros. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, vino ayer a reunirse con empresarios locales, el alcalde zapopano Pablo Lemus, y con el rector de la UdeG. Llamó la atención que a los reporteros no les habrían permitido el paso, supuestamente a petición de El Bronco, sino hasta unos 30 minutos después y ya por insistencia del edil zapopano. No dejó de llamar la atención el encuentro de Rodríguez con Tonatiuh Bravo, pues son conocidas las aspiraciones presidenciales del mandatario norteño, quien de pasadita presumió que en su tierra todo mundo le puede hablar directamente, pues les ha dado su celular, el 81 1977- 0515. Sin embargo, si se marca al número se oye una grabación que remite a que se le manden mensajes vía Whatsapp.

:: “Prioridades” judiciales

En medio de una fuerte oleada de críticas al nuevo sistema de justicia adversarial, de señalamientos a la bajísima tasa de casos que llegan a juicio oral y de acusaciones de que los delincuentes detenidos salen en cuestión de horas -situaciones que han generado hasta linchamientos-, bueno, pues en este entorno el Poder Judicial del estado convocó a una presentación pública para dar a conocer detalles ¡de una representación teatral! ¡Recontra plop!

***

Para escuchar…

La pregunta del día

¿Qué opina de que la UdeG rebata la sanción que le impuso la Secretaría de la Función Pública?

Envíe su comentario a internet.gdl@milenio.com, a @mileniojalisco en Twitter, y a mileniodiariojalisco en Facebook. Sus respuestas serán comentadas en Milenio radio.