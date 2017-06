La Tremenda Corte

:: Ramos va por la CEDHJ

Una reconocida académica y activista en temas de género se estaría apuntando para contender por la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, organismo que conoce muy bien. Se trata de Guadalupe Ramos Ponce, quien ya fue visitadora en la misma en una de las gestiones más recordadas, cuando Guadalupe Morfín encabezaba la institución. Ahora se dice que Ramos cuenta con el apoyo de diversos organismos civiles, pero falta que el Congreso de verdad quiera hacer un proceso transparente y elegir a un perfil preparado e imparcial, lo cual se antoja difícil con los antecedentes recientes de la actual legislatura.

:: ¿Perdonaron a Ricardo ...o va a confrontar?

Hace 14 años salió de pleito con el grupo hegemónico en la Universidad de Guadalajara. De 2001 a 2003, Ricardo Gutiérrez Padilla fungió como vicerrector cuando la rectoría la ocupaba José Trinidad Padilla López. Su mayor desgaste se dio por diferencias con el ala política de ese grupo, a la que le impuso un programa de control administrativo que generó un fuerte enfrentamiento que llegó –lo contó después Trino- a gritos y hasta amenazas, así que la cuerda se rompió por lo más delgado y Gutiérrez Padilla salió echando pestes de Raúl Padilla y de varios rectores y funcionarios: les dijo que solo les interesaba acumular poder y que solo hacían negocios. Ahora el propio Ricardo anunció que renuncia al Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), para “impulsar una nueva utopía: la de construir una nueva agenda y ruta de desarrollo para la UdeG”, según sus palabras. Una hipótesis es que hubiera sido perdonado y le hayan permitido hacer trabajo político en pos de la rectoría general (no sería el primer perdonado en condiciones poco claras), pero si va por la libre será muy interesante verlo como avanzada del alfarismo por tomar el control de la casa de estudios que alguna vez encabezó el padre del alcalde tapatío, Enrique Alfaro. Se vienen tiempos interesantes y de mucha grilla para los Leones Negros.

:: Viene Peña a Jalisco

Si no hay algún cambio, mañana estará en Lagos de Moreno el presidente Enrique Peña Nieto para encabezar el acto oficial de la inauguración del Parque Industrial Colinas de Lagos, que ya estaba en operación desde hace muchos meses. Lo cierto es que Peña lo contabilizará ya oficialmente como una de sus promesas de campaña notariadas ya cumplidas. Este parque se especializa en captar empresas proveedoras de la industria automotriz, sumándose al corredor de ese sector que se formó entre los estados de Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí.

:: Se disputan a Marisela

La ex candidata a diputada por el PAN, Marisela Meza, anda muy solicitada. Recientemente encabezó la campaña local del aspirante presidencial Rafael Moreno Valle, pero acaba de separarse de ese proyecto. Dicen los enterados que uno de los motivos fue que el poblano no cumplió con ciertos acuerdos (algunos de ellos de dinero), por lo que Meza y su equipo se iría a apoyar a otro suspirante, el ex gobernador guanajuatense Juan Carlos Romero Hicks. Pero cuentan que ya la andan buscando las huestes de Andrés Manuel López Obrador, porque han visto su trabajo político y la quieren invitar a Morena. Ya veremos si la logran convencer.

***

Para escuchar…

La pregunta del día

¿Cree usted que en Jalisco hay casos de espionaje oficial? ¿Por qué?

Envíe su comentario a internet.gdl@milenio.com, a @mileniojalisco en Twitter, y a mileniodiariojalisco en Facebook. Sus respuestas serán comentadas en Milenio radio.