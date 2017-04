La Tremenda Corte

:: Cuidado... ¡con la Policía!

Como si hubiera policías de sobra para combatir a los delincuentes, ayer se suscitó un penoso zafarrancho entre agentes de la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara y de la Fiscalía estatal que se enfrentaron causando alboroto entre la población del oriente de la Ciudad y, lo más lamentable, provocando un gran desperdicio de horas-hombre de policías que deberían andar cuidando a la población. Entre acusaciones mutuas y videos y post en redes sociales, cada corporación dio su versión culpando a la otra. Aunque se dice que había agentes tapatíos vestidos de civil realizando un operativo o que los estatales liberaron a un detenido por los municipales, no queda claro cómo es que no hay coordinación para evitar que se den este tipo de malos entendidos. Esto demuestra, una vez más, que no hay la más mínima comunicación ni cordialidad entre las cabezas de ambas corporaciones, por un lado el comisario Salvador Caro y por el otro el fiscal Eduardo Almaguer. Afortunadamente ayer no pasó a mayores, porque en un descuido y se agarran a tiros entre ellos. Ojalá que tanto el alcalde Enrique Alfaro como el gobernador Aristóteles Sandoval ahora sí metan en cordura a sus jefes policiacos por el bien de los ciudadanos y de sus propios agentes.

:: Aguardan renuncias

Luego de que mostró su interés por participar en el próximo proceso electoral de la mano de Morena, algunos consejeros del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco (CESJAL) están esperando la renuncia del actual presidente del organismo, el empresario dulcero Luis Enrique Michel. Inclusive también esperan que su fiel escudero, el actual secretario técnico, Óscar Ábrego haga lo mismo. Tanto consejeros como miembros de otras organizaciones políticas y sociales vinculadas con el organismo, inclusive del Gobierno estatal, consideran que es necesario el cambio ya que esto le resta credibilidad al organismo que se supone debe ser apartidista mientras que Michel ya dijo que apoyará el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. A ver si de verdad renuncia de manera voluntaria antes de que su proceder suscite más suspicacias y desconfianza entre actores políticos en la entidad.

:: ¡A volar!

Muy alegres andan los diputados federales por Jalisco de Movimiento Ciudadano porque ayer la Cámara de Diputados aprobó una serie de reformas legales que van encaminadas a reducir la discrecionalidad con que se manejan algunas aerolíneas en detrimento de los pasajeros. De 16 puntos reformados los naranja presumen que seis fueron propuestos por ellos, entre los cuales cuentan el que ahora no se permitirá publicidad engañosa, elevar el pago por maletas perdidas y hasta obligar a que no se cobren cuotas extras por dos equipajes de 25 y 15 kilogramos, dependiendo de la aeronave y vuelo. Lo que se quedó en el tintero fue eliminar la sobreventa de boletos de avión y agilizar el embarque. Algo es algo.

:: Coalición por cobros en aeropuertos

Por cierto, diputados y presidentes municipales de diversas fuerzas políticas se unieron para pedir algo aparentemente pequeño, pero muy importante en materia de equidad fiscal y es que reclaman que los negocios que operan en los aeropuertos paguen los impuestos municipales, tal como lo cubren giros asentados fuera de esos espacios. Esto porque actualmente son una especie de territorios independientes, que no pagan licencias de operación, por ejemplo. Esta lucha ha tenido en Tlajomulco un defensor de la equidad fiscal desde hace varios años. Veremos si prospera.

